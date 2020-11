Con 97 votos a favor y 26 en contra, la lista liderada por el parlamentario Francisco Sagasti del Partido Morado ganó la presidencia de la Mesa Directiva, con lo cual tomará asunción de la Presidencia del Perú interinamente hasta el 28 de julio de 2021.

Mientras que Mirtha Vásquez (Frente Amplio), Luis Roel (Acción Popular) y Matilde Fernández (Somos Perú) ocuparán primera, segunda y tercera vicepresidencia, respectivamente del parlamento. De este modo Vásquez asumirá la presidencia del Congreso.

La lista de Sagasti fue presentada solo minutos antes de la 1 p.m. plazo límite para la oficialización de las listas.

Pese a que en un primer momento, se presentaron dos listas multipartidarias, la que estaba encabezada por María Teresa Cabrera (Podemos Perú) fue retirada por no contar con la firma de Leslye Lazo (Acción Popular), quien figuraba como candidata a la primera vicepresidencia.

A través de las redes sociales descartó formar parte de la lista multipartidaria presentada para la Mesa Directiva del Congreso. “No he firmado nada y no he aceptado formar parte de esta lista, evidencia de ello es que no aparece mi firma”, escribió en Twitter.

-Quién es Francisco Sagasti-

Según se lee en su portal web fue profesor del Pacífico Business School de la Universidad del Pacífico y asesor de organismos internacionales, agencias gubernamentales y entidades privadas en diversos temas.

Ha sido también presidente del Consejo Directivo del Programa de Ciencia y Tecnología (FINCyT/InnóvatePerú) en la Presidencia del Consejo de Ministros del Perú; miembro del Consejo del Gobernadores del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo (Canadá); miembro de Consejo Consultivo de la Fundación Lemelson; miembro del Directorio del International Institute for Environment and Development; director del programa Agenda: PERÚ en FORO Nacional/Internacional; jefe de planeamiento estratégico del Banco Mundial y presidente del Consejo Consultivo de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo en las Naciones Unidas.

También fue profesor visitante del Instituto de Empresas en Madrid, de la Escuela de Negocios Wharton de la Universidad de Pennsylvania, y de la Universidad para la Paz en Costa Rica.

Es ingeniero industrial graduado en la Universidad Nacional de Ingeniería con una maestría en ingeniería industrial en la Pennsylvania State University, y un doctorado (PhD) en investigación operacional y ciencias de sistemas sociales en la Universidad de Pennsylvania.

En el Perú ha sido fundador y director ejecutivo de Grade; asesor de los ministros de Industria, Relaciones Exteriores y Educación, de la Presidencia del Consejo de Ministros, y del Instituto Nacional de Planificación; profesor en la Universidad del Pacífico y en la Universidad Católica; miembro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; y asesor de varias empresas privadas, instituciones públicas y organismos no gubernamentales.