La Fiscalía levantará el secreto bancario, tributario y bursátil entre los años 2012 y 2013 de las excongresistas Anel Townsend y Marisa Glave y el exministro Jorge Nieto, tras el testimonio del aspirante a colaborador eficaz José Miguel Castro, quien asegura haberles entregado recursos para la campaña por la No Revocatoria.

De acuerdo a fuentes de Gestión, el fiscal del Equipo Especial, Carlos Puma, decidió la misma medida contra los exregidores Jaime Salinas y Zoila Reátegui, así como contra Carlos Juscamaita, persona encargada de conseguir los personeros en la campaña del 2013.

Puma abrió investigación preliminar por ocho meses contra los mencionados por los presuntos delitos de cohecho y lavado en la modalidad de organización criminal.

Imputaciones

Castro reveló al Ministerio Público que los ingresos para la campaña de la No Revocatoria fueron aproximadamente de US$ 7.2 millones. De ellos, US$ 4 millones los asumió OAS; US$ 3 millones, Odebrecht y US$ 200 mil, Graña y Montero.

Además, la ex mano derecha de Susana Villarán afirmó que los gastos en Perú fueron de US$ 1.45 millones.

Según Castro, el dinero fue canalizado por Luis Gómez Cornejo, quien hoy está prófugo de la justicia. Este habría pagado, por ejemplo, US$ 20 mil a Townsend y otros US$ 20 mil a Glave.

El aspirante también señaló que en el 2015, Villarán creó la fundación Unidos para Transformar, para dedicarse a temas municipales. Habría invertido en ella S/ 400 mil que sobraron de la campaña de reelección en el 2014.