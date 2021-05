Farid Matuk, jefe del plan de gobierno del Frente Amplio, informó que ha entregado una lista con 18 nombres al candidato presidencial por Perú Libre, Pedro Castillo, para una selección de quiénes podrían sumarse a su equipo técnico en el marco de la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2021.

“El Frente Amplio ya le entregó una lista de nombres que no se las voy a dar y lo que van a informar es quiénes son los nombres. Me van a informar a mí, yo soy el jefe del plan de gobierno y voy a decir ‘fulano y mengano están dentro y zutano está fuera’”, señaló en diálogo con la prensa.

Matuk indicó que están a la espera de que Castillo emita sus comentarios y les diga quiénes del equipo presentado, que además participó en la elaboración del plan del Frente Amplio, podrán formar parte del de Perú Libre.

“Son 18 personas, un poquito menos de 20. La lista definitiva ya se entregó, se hizo una selección, se envió los nombres y estamos a la espera. [¿Son técnicos?] Son 18 personas quienes conformaron el plan de gobierno del Frente Amplio del cual Farid Matuk es el jefe”, sostuvo.

Consultado sobre algún excongresista del Frente Amplio forma parte de dicha recomendación, precisó que únicamente es un “cuadro técnico”.

“No hay ninguno [excongresista o exministro]. ¿Qué exministro ha habido del Frente Amplio? No hay ningún exministro del Frente Amplio. [¿Excongresistas?] No hay, es el cuadro técnico que hizo el plan de gobierno, en los planes de gobierno usualmente no hay congresistas, no hay”, manifestó.

Asimismo, refirió que quien lleva “la batuta acá es Pedro Castillo de Perú Libre” y que desde el Frente Amplio no se “decide ninguna fecha” para la presentación del equipo ni del plan de gobierno.

“La razón por que yo estoy acá es porque nosotros le hemos entregado una lista de nombres y nos comunicarán fulano y zutano y nos comunicarán las fechas que consideren pertinentes. Como ya lo he dicho antes, quien lleva la batuta acá es Pedro Castillo de Perú Libre, Frente Amplio con su 1% [de respaldo] apoya lo mejor que puede”, dijo.