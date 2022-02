El congresista Enrique Wong (Podemos Perú) adelantó que su bancada acudirá a una reunión con el jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) este jueves 17 de febrero.

En diálogo con los periodistas luego de reunirse con el presidente Pedro Castillo en Palacio de Gobierno, indicó que su grupo parlamentario no tiene “nada que ocultar” y que han sido invitados a una reunión de trabajo por Torres Vásquez. También adelantó que propondrá fomentar el desarrollo económico.

“Sí (vendrá a la PCM para reunirse con el primer ministro), no tenemos nada que ocultar. El día jueves hemos sido invitados para intercambiar ideas. Nosotros vamos a proponer que todo lo que tenemos que hacer es el desarrollo económico”, expresó.

Wong también señaló que su bancada escuchará la exposición de Aníbal Torres antes de decidir si dar o no el voto de confianza al Gabinete Ministerial, aunque reiteró el pedido para retirar del cargo al ministro de Salud, Hernán Condori.

“Nosotros creemos que vamos a escucharlo, analizar sus propuestas, no puedo ocultar que le he dicho al presidente que por favor evalúe lo del ministro de Salud. Es una persona sumamente cuestionada no solo por el Colegio Médico, sino por la Federación Médica y las facultades de Medicina y no podemos por una persona poner en peligro todo el Consejo de Ministros”, acotó.

Finalmente, el parlamentario remarcó que no se tocó el tema del voto de confianza al nuevo gabinete en la reunión con Castillo Terrones, pero insistió en la necesidad de que ambos poderes del Estado dejen de lado el “ambiente de confrontación”.

“No hemos tocado el tema (voto de confianza), pero en pocas palabras hemos dicho que el país evolucione e libertad y en paz. Necesitamos que tanto el Legislativo como Ejecutivo busquemos la forma de cuitar este ambiente de confrontación que no lleva a nada constructivo, que lo peor es que los resultados negativos se den en el pueblo”, sentenció.

El congresista Enrique Wong (Podemos Perú) adelantó que su bancada acudirá a una reunión con el jefe del Gabinete Ministerial, Aníbal Torres, en la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) este jueves 17 de febrero. (Video: Canal N)