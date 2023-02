Panorama reveló el testimonio del líder del sindicato de ENAPU, Víctor Castillo Ríos, quien según denunció el congresista Enrique Wong ( Podemos Perú) junto a sus asesores lo obligaron a grabar un video en el que se echaba la culpa de la designación de Manuel Talavera Valdivia como presidente del directorio de la Empresa Nacional de Puertos (Enapu).

En agosto pasado, la comisión de Ética recomendó suspender por 120 días al legislador Wong, su caso aún no se agenda en el pleno.

El caso llegó a Ética luego de que el 13 de marzo del año pasado, Panorama reveló que el entonces segundo vicepresidente del congreso, Enrique Wong, tuvo varias reuniones en el MTC para proponer y asegurar la colocación de su asesor Manuel Talavera en Enapu.

A cambio Wong habría dado su voto a favor de la confianza del Gabinete y luego el 23 de diciembre pasado se nombró como presidente del directorio de Enapu a su asesor Talavera.

Precisamente, el legislador habría querido usar dicho video para librarse de la sanción, sin embargo el video no fue aceptado como prueba, pues se habría presentado extemporáneamente, recordó Panorama.

“Se me da algunos alcances para (…) grabar un video con lo que se me alcanzó por WhatsApp para decir que el congresista no intervino en la designación del señor Manuel Talavera”, señaló Castillo en el reportaje.

“Nosotros nos sentimos obligados a hacer este video”, añadió el dirigente, tras indicar que fue el propio Talavera fue quien le pidió que dijera que “que Enrique Wong no intervino en nada, y no realizó ninguna gestión ni apoyo para lograr el pedido en Enapu”.

Añadió que entró a la oficina del parlamentario, en agosto pasado, pero su visita no fue registrada ya que ingresó por por la puerta de jirón Junín y no por la puerta del Jirón Andahuaylas y allí fue retenido hasta que grabara el video que ellos querían.

Me decía que teníamos que tener mayor inquietud que no teníamos que relacionar al Congresista y que debería (parecer ser) que era una propuesta nuestra, anotó Castillo Ríos.

Wong al ser consultado por Panorama sobre la denuncia, inicialmente dijo que no recordar lo que pasó en su despacho, sin embargo, después indicó que “estamos acostumbrados a hacer una tempestad en un vaso de agua”.