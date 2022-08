La Comisión de Ética verá este martes 2 de agosto la denuncia de oficio presentada contra el congresista Freddy Díaz, acusado de violación sexual por una trabajadora del Parlamento.

Según la agenda de dicho grupo de trabajo parlamentario, la sesión –que tiene como único punto el caso del legislador expulsado de las filas de Alianza para el Progreso- será a las 10:30 horas.

Cabe indicar que Freddy Díaz se presentó el último lunes en la mañana ante el Ministerio Público para brindar su testimonio. En declaraciones a RPP, el legislador rechazó la acusación.

“De ninguna manera (soy responsable de la violación). Soy enfático en ese tema. Rechazo todo tipo de acto de violencia contra la mujer y precisamente por eso estoy aquí, poniéndome a derecho para que la fiscalía pueda iniciar con este procedimiento”, señaló.

Cabe recordar que el Ministerio Público solicitó impedimento de salida del país para el congresista Freddy Díaz. Mediante sus redes sociales, la Fiscalía también detalló que como parte de la investigación en su contra, recibieron el testimonio de la víctima y la declaración de los testigos del caso.

“Como parte de la investigación que se le sigue, el sábado 30 de julio, la Fiscalía recibió la declaración de la agraviada en cámara Gesell, así como la declaración de testigos. Por su parte, el investigado, no asistió a la citación programada”, señalaron por Twitter.

El parlamentario indicó que está poniéndose a disposición ante el Ministerio Público para dar mayores detalles que aporten a las investigaciones y para entregar su pasaporte, tras el pedido de impedimento de salida del país en su contra.

Trabajadora ratifica denuncia

La trabajadora del Congreso que denunció la agresión envió un mensaje a un programa de televisión para confirmar su versión y acusar a dicho parlamentario de ultrajarla en su despacho.

El programa Al estilo Juliana difundió el audio en el que la mujer afirma que Freddy Díaz le ha “hecho daño” y que en ningún momento le ha “coqueteado”, por lo que aclaró que “jamás le ha consentido nada”.

“Y hoy más que nunca yo estoy convencida de que este sujeto me ha hecho daño. Que yo jamás le he consentido nada, ni le he coqueteado ni le he dado indicios para nada”, indicó la mujer en el audio.

