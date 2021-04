A siete días de las elecciones generales, la última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) -para el diario La República- la misma que fue realizada a base de llamadas telefónica y después del debate organizado por el JNE, revela que el candidato de Acción Popular perdió la punta y ahora son cinco los candidatos que se disputan su ingreso a la segunda vuelta.

En concreto, son dos los candidatos que -ahora- se ubican en el primer lugar: Keiko Fujimori y Hernando de Soto, ambos con un respaldo de 9.8% de la población cada uno.

Le sigue el empresario Rafael López Aliaga con 8.4% de intención de voto, muy cerca se encuentra Lescano con 8.2% de preferencias.

Más abajo se ubica la candidata de Juntos por el Perú, Verónika Mendoza, con 7.3% de respaldo

Les siguen Pedro Castillo, con intención de voto de un 6.6%; George Forsyth con 5.7%; César Acuña, con 4.1%; Daniel Urresti, con 3.5%; Julio Guzmán, con 2.3%; Alberto Beingolea, con un 2%; y Ollanta Humala, con 1.4% grosso modo.

Un dato a tomar en cuenta es que al menos un tercio del país (28%) no tienen aun candidato a la presidencial.

En este grupo se ubican quienes votarían en blanco o nulo (18.3%); no saben a quién respaldar (6.2%); no quieren a ninguno (2.7% y quienes no asistirán (0.4%).

En comparación a la encuesta efectuada en marzo tanto Fujimori como De Soto son los que más han ganado, +1.9 puntos porcentuales y +1.3 puntos porcentuales, respectivamente.

En cambio López Aliaga; Lescano y Mendoza son los que más han perdido en las preferencias electorales: -1.3 puntos porcentuales; -3.2 puntos porcentuales y -2.3 puntos porcentuales, respectivamente.

-Ficha técnica-

Encuestadora : Instituto de Estudios Peruanos (IEP)

Número de registro : 0393-REE/JNE- Resolución 1209-2018DCGI/JNE

Persona jurídica que contrato la encuesta : Grupo La República

Objetivo del estudio : Recoger las opiniones sobre diferentes temas políticos y sociales de personas mayores de 18 años.

Puntos de muestreo: Lima Metropolitana, Perú Urbano y Perú Rural

Encuesta telefónica: utiliza marco muestral de número celulares.

Tamaño de la población : Hombres y mujeres de 18 años a más con DNI (23′825,154)

Tamaño de la muestra: 1,215 personas entrevistadas distribuidos en 24 departamentos, 147 provincias y 406 distritos con un nivel de representatividad provincial de 95.53%.

Margen de error : +/- 2.8%

Fecha de campo: del 1 al 2 de abril del 2021

