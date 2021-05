A dos semanas de las elecciones, la estrategia de Perú Libre que tiene como candidato presidencial a Pedro Castillo es contar con más de 80,000 personeros en mesas de votación para “resguardar la voluntad popular a favor del partido del lápiz”, afirmó Marco Sipán, vocero de Perú Libre, que considera que los personeros de su agrupación deben cubrir las más de 83,000 mesas de sufragio a nivel nacional.

“Debemos cubrir la totalidad de mesas con nuestros personeros a comparación de la primera vuelta del 11 de abril, donde solo se cubrió el 30%. En esta oportunidad vamos a tratar de tener presencia en todas. Por eso estamos recibiendo apoyo de organizaciones políticas que han hecho alianzas con Perú Libre y el profesor Castillo. También se han sumado las rondas campesinas, sindicatos y movimientos juveniles”, explicó Sipán.

En esa línea, el también miembro del comité de apoyo nacional de Perú Libre, recalcó que la única manera de que las afirmaciones de un posible fraude electoral si ganan en la segunda vuelta del 6 de junio no tengan mayor asidero será superando a su contrincante de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, por un buen número de votos.

Por su parte, Ana Córdova, personera legal de Perú Libre, sostuvo que están convocando a representaciones del pueblo para defender el voto por Pedro Castillo.

“En Perú Libre no tenemos antecedentes de manipulación de votos y no nos hemos reunido en privado con jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). Nosotros no vamos a pagar a personeros, ellos irán de forma voluntaria a custodiar la voluntad popular. Rechazamos las alertas de fraude vengan de donde vengan”, indicó.

Gestión intentó comunicarse con representantes de Juntos por el Perú y Frente Amplio para consultarles si apoyarán con personeros a Perú Libre este 6 de abril, pero no respondieron nuestras llamadas.