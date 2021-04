Tras los primeros resultados de la ONPE, el aspirante a la presidencia por Acción Popular, Yonhy Lescano, se pronunció al respecto y consideró complicado decidir a quien apoyará en la segunda vuelta de las Elecciones Generales, en la que se pasan los candidatos Pedro Castillo (Perú Libre) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular).

Lescano indicó que tomará un acuerdo partidario debido a que su partido, Acción Popular, se tiene que pronunciar, pero resulta difícil tomar alguna determinación por una u otra opción.

“Primero el partido tiene que decidir y yo daré una opinión de carácter personal. Estas dos opciones no me merecen apoyar de ninguna manera porque rompería la trayectoria democrática de Acción Popular, la desviaría. (...) No tenemos ninguna cercanía a ninguna de las dos opciones”, dijo en Canal N.

Indicó que, en el caso de Castillo, es una opción que claramente está vinculada al Movadef, “hay antecedentes que tiene y es difícil apoyar esa opción”; en tanto por otro lado, se encuentra una opción vinculada a la corrupción (Keiko Fujimori).

“Hay acusaciones, fiscales en contra de la candidata aliada con Rafael López Aliaga y Hernando De Soto, de tal manera que es difícil optar por apoyar una opción de esa naturaleza”, dijo.

De acuerdo a cifras oficiales de la ONPE, al 77.313% de actas procesadas, el candidato de Perú Libre, Pedro Castillo, mantiene el liderazgo con un 17.910% votos válidos a su favor. En segundo lugar avanza Keiko Fujimori, con 13.147% votos válidos, seguido de Hernando de Soto (Avanza País), con un 12.521%.

Continúa Rafael López Aliaga (Renovación Popular) con 12.316%, Yonhy Lescano de Acción Popular con 8.987% y Verónika Mendoza de Juntos por el Perú con 7.839%.