Las Elecciones Generales del 2021 se desarrollarán de una manera distinta a como se han realizado históricamente en el país debido al distanciamiento social y las distintas medidas sanitarias que se deben tomar producto de la pandemia del coronavirus (COVID-19).

La principal diferencia es la ampliación del horario de votación. Tradicionalmente el sufragio se realiza en una jornada de ocho horas (8 a.m. a 4 p.m); sin embargo, en los comicios del 2021 se podrá votar en un plazo de doce horas (7 a.m. a 7 p.m.) según lo aprobado por el Congreso de la República en una disposición transitoria a la Ley Orgánica de Elecciones (LOE).

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) realizará recomendaciones para una asistencia que evite la exposición de personas vulnerables al COVID-19. De esta forma, se invitará las dos primeras horas (7 a.m. – 9 a.m.) a sufragar a todas las personas vulnerables, esto es adultos mayores, personas con alguna discapacidad o enfermedad subyacente.

Posteriormente, entre las 9 a.m. y las 7 p.m. se realizará un pedido de asistencia escalonada según el último número que figura en el DNI. En esa línea, entre las 9 a.m. y las 10 a.m. acudirán los electores cuyos DNI terminen en el número 1, de 10 a.m. a 11 a.m. irán los que concluyen 2 y así sucesivamente.

ONPE recomienda ir a votar según estos horarios el 11 de abril.

Cabe destacar que esta asistencia escalonada es una recomendación, los electores pueden acudir a votar a la hora que puedan hacerlo dentro del horario de sufragio, pero estas sugerencias buscan evitar el riesgo de contagio de COVID-19.

Al respecto, el titular de la ONPE, Piero Corvetto, explicó que la entidad a su cargo llevará a cabo una campaña para “sensibilizar al elector” de manera que las personas comprendan que cumplir con las recomendaciones “es la mejor manera de cuidarse”.

“Es una sugerencia, no una obligación, pero tenemos que llegar a sensibilizar al elector. Tenemos que convencerlo de que debe dejar de ir a votar en patota, en familia, sino que debe asistir solo, si no se pone en riesgo él, a su familia y a los electores convocados en el recinto electoral”, sostuvo en diálogo con Cuarto Poder el domingo 1 de noviembre.

“Lo fundamental en esta elección es generar confianza. Para ello estamos trabajando siete protocolos de seguridad en salud que los tenemos entre mañana y pasada y hacerlos públicos. Trabajar esa sensibilización con la sociedad para que se sientan seguros tanto de ser miembros de mesa, como de ser electores”, señaló.