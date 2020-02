Los efectos de la demanda que Odebrecht presentó contra el Perú ante el Ciadi no cesan. Los silencios y contradicciones de funcionarios siguieron cobrando víctimas en el Poder Ejecutivo (ver línea de tiempo).

Tras un largo día de rumores, marchas y contramarchas, reuniones palaciegas y una innumerable danza de nombres, el presidente Martín Vizcarra se decantó por realizar tres cambios en el Gabinete, en medio de una nueva crisis que ya había arrancado el lunes con la renuncia de Juan Carlos Liu, al Ministerio de Energía y Minas (Minem) por sus asesorías a Odebrecht durante el proceso de subasta de obras del Gasoducto del Sur.

Nuevas salidas

La noche del lunes recibió la carta de renuncia de Ana Teresa Revilla al despacho de Justicia, tras ser involucrada también en las citas entre el Ministerio de Energía y Minas, la constructora y la Procuraduría del caso Lava Jato.

El jefe de Estado también decidió aprovechar esta compleja coyuntura para desprenderse de Edmer Trujillo, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y a quien la Fiscalía investiga por su actuación en el Gobierno Regional de Moquegua, precisamente cuando Vizcarra lo encabezó.

Pasadas las 6 de la tarde, Flor Pablo dimitió al despacho de Educación. Pablo estuvo ayer en Piura donde verificó los avances de las obras de reconstrucción de los centros educativos de la zona.

Sin embargo, Gestión supo que fue llamada de urgencia a Palacio de Gobierno.

¿Nuevos nombres?

Desde marzo del 2018 a la fecha, el presidente Martín Vizcarra ha realizado un total de 21 cambios ministeriales en sus tres gabinetes. En el equipo que encabezó César Villanueva tuvo nueve salidas, en el de Salvador Del Solar, cinco, y en este último , que preside Vicente Zeballos, siete.

Vizcarra prefirió esta vez no tomarse muchos días para reformular su equipo ministerial. La reestructuración le tomó solo horas.

Es así que Fernando Castañeda asumirá el Ministerio de Justicia. Antes se desempeñó como viceministro del sector.

Carlos Lozada Contreras se hará cargo del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Antes ocupó el cargo de director ejecutivo de Provías Nacional.

Susana Vilca fue legisladora humalista entre el 2006 y el 2011, luego durante el gobierno nacionalista ocupó el Viceministerio de Minas. Desde ayer es la nueva ministra del sector.

La cuarta novedad es el ingreso de Carlos Benavides, quien pasó de la Sunedu al Ministerio de Educación.

Se fue, sin decir adiós

La exministra de Justicia es otra pieza importante en este caso. Esta había guardado silencio. Sin embargo, su nombre ya había aparecido desde el lunes, cuando el exministro Liu reveló a Gestión, en su última entrevista en el cargo, que fue ella quien lo puso en contacto con el procurador Jorge Ramírez para gestionar la cita entre el sector Energía y Minas y los directivos de Odebrecht. En la agenda estuvo el caso del gasoducto.

Revilla no contó nada sobre su actuación. Siguió guardando silencio, ante la salida de Liu el lunes, y también lo hizo tras el despido de Ramírez de la Procuraduría, el miércoles.

Sin embargo, la noche de ese mismo día , según pudo conocer este diario, puso su cargo a disposición del jefe de Estado.

Ayer, participó en un evento en la casona de la Universidad San Marcos, en el centro de Lima. Esa fue su última actividad. Por la noche, empezó un debate con el exprocurador Jorge Ramírez.

Qué pasó con Zeballos

El nombre de Vicente Zeballos fue recurrente cuando se habló de una posible salida del Gabinete. Así también aparecieron candidatos a sucederlo. Sin embargo, por la tarde, se decidió que permaneciera en su cargo. Desde la casa de Pizarro se estudiaron las consecuencias de su eventual salida. Si el jefe de Estado nombraba a un nuevo presidente del Consejo de Ministros este habría que tener que presentarse ante el nuevo Congreso y pedir el voto de confianza, el cual no lo tiene seguro.

Pese a ello, el caso Odebrecht también lo alcanzó a Zeballos. El jefe del Gabinete dijo que la demanda sorprendió al Ejecutivo. Pero a la luz de los hechos, no fue así. Ayer, el exprocurador Jorge Ramírez salió a la luz para dar detalles sobre los encuentros que promovió con Odebrecht.

En IDL Reporteros narró que antes del 21 de enero, fecha en que la constructora presentó la solicitud de arbitraje, se reunió con Zeballos a pedido de este.

“Me reuní personalmente con el premier. Me pidió que le explicara lo acontecido. Le expliqué todo lo que he narrado, que Odebrecht todavía no había presentado la solicitud de demanda ante el Ciadi. La posición del premier era que no se negociaba con delincuentes”.

Los nuevos rostros del Ejecutivo

Carlos Eduardo Lozada Contreras (MTC)

Es ingeniero civil por la UNI. Se desempeñó como consultor del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), entre 1997 y 2001. En el año 2006 ingresó a trabajar al MTC como especialista, mientras que en el 2014 ocupó el cargo de Director General de Planeamiento y Presupuesto. En el año 2018 fue nombrado como Director Ejecutivo de Provías Nacional.

Carlos Martín Benavides Abanto (Minedu)

Sociólogo por la PUCP y profesor principal de dicha casa de estudios. Cuenta con un doctorado en Sociología por la Pennsylvania State University. Ha sido Director Ejecutivo del Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE), entre el 2008 y 2014. Es superintendente de la Sunedu desde marzo del 2018, anteriormente fue miembro del Consejo Directivo.

Susana Gladis Vilca Achata (Minem)

Es ingeniera de Minas por la Universidad Nacional del Altiplano (Puno). Se desempeñó como viceministra de Minas durante los años 2011 y 2012. También fue elegida parlamentaria del Congreso, en el periodo 2006 al 2011, así como presidenta del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), entre 2012 y 2016, y directora del Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, entre el 2016 al 2018.

Fernando Rafael Castañeda Portocarrero (Minjus)

Abogado, conferencista en temas jurídicos y de derecho y docente de la PUCP. Se desempeñó como viceministro de Justicia desde el 31 de julio del 2019. Anteriormente fue designado como presidente de la Comisión de Gracias Presidenciales. Trabajó como Adjunto en Asuntos Constitucionales de la Defensoría del Pueblo, en donde elaboró propuestas básicas para la reforma de justicia.