El descontento de la población por el desempeño de ambos es evidente: el 71% coincide en que la presidenta debe dimitir así como cerrarse el Congreso.

Así lo revela la última encuesta nacional de Datum, donde se observa que en el centro y sur del país se hace este pedido con mayor énfasis —el 87% y 83 %, respectivamente—. Coindice el 83% del segmento E, así como el 73% del D y el 57% del A/B.

Para el analista político Enrique Castillo, la encuesta significa “un golpe fuerte” a Boluarte, pues tres cuartos del país pide su salida. “Rebate lo que ella decía, de que era un grupo muy pequeño quienes querían que dé un paso al costado”, dijo a Gestión.

“El mensaje que están dando es que ya no confían ni en Boluarte, ni en el parlamento y lo que quieren es una solución política que nos permita deshacernos de ellos”, agregó.

Esa salida es precisamente el adelanto de elecciones y de manera inmediata, sostuvo Castillo. “De esta manera, lo que buscan es que gente nueva maneje el país y sacarlo de la crisis”, añadió.

La analista política Denisse Rodríguez coincidió con esta lectura . “Hay gente que no se ha manifestado en las calles, pero considera que la manera más satisfactoria para dar paso a una nueva etapa es que se haga una convocatoria anticipada de elecciones”, expresó.

Pero, pese a ello, desde el Legislativo no existe incentivos para lograr este consenso. “El Congreso se está quedando solo como la gran fuerza irracional que no quiere avanzar hacia elecciones anticipadas, aunque no es un bloque monolítico”, agregó.

Desaprobación

En tanto, el 76% rechaza la labor de Boluarte. El 89% lo hace en el centro, así como el 85% en el sur del país. Similar postura tiene el 84% en el segmento E, así como el 76% en el D.

El presidente del Congreso, José Williams, pasa por algo similar: en el sur lo desaprueba el 82% y en el centro el 80%.

Solo cambio parcial

Una de las banderas que se enarbola en las protestas, que arrecian en el país desde hace dos meses, es la instauración de una Asamblea Constituyente para realizar un cambio total de la Carta Magna. ¿Pero es realmente lo que quieren los peruanos?

Según la encuesta, solo el 29% considera que se debe cambiar totalmente la Constitución. Esta postura la acoge el 36% del oriente y el 34% tanto en el sur y centro del Perú.

Los ciudadanos se inclinan más por realizar cambios parciales a la Constitución de 1993. Precisamente, esta postura la lidera el sur, una de las regiones más convulsionadas, con 43%, seguida de Lima con 42%. El 53% en el segmento A/B coincide.

Mientras que el 12% cree que no debe hacerse ninguna modificación, en esa línea se ubica el 18.5% en Lima y Callao, así como el 15% en el oriente.

Ante la pregunta de si están a favor o en contra de instalar una Asamblea Constituyente, el 56% de ciudadanos dice apostar por esta medida. Lo refiere así el 73% en el centro, así como el 66% en el sur.

Sin embargo, ante la pregunta de qué mecanismo se debe emplear en caso se elabore una nueva Carta Magna, el 60% señala que debe ser un grupo de expertos el que presente un proyecto de Constitución y que este sea aprobado en un referéndum, mientras que el 30% considera que el mecanismo que se debe usar es el de una Asamblea Constituyente.

Por la primera opción apuesta el 68% del segmento A/B y el 66% del C, así como el 68% en Lima y el 63% en el sur.

Al respecto, Enrique Castillo subrayó que es notorio que existe una demanda de que haya una renovación de la Constitución, pero la mayoría “lo que busca es que sea parcial”.

“Solo un tercio del país quiere un cambio total de la Constitución, pero dos tercios no lo quieren, y además creo que hay una confusión respecto a la Asamblea Constituyente”, anotó el analista.

Consideró que quienes dicen que están de acuerdo con una Asamblea Constituyente se están dejando llevar por un discurso propio de la izquierda y líderes radicales que quieren que la población “asuma un reclamo que no lo tienen totalmente claro”.

FICHA TÉCNICA

Encuestadora: Datum Internacional S.A. N.° de registro: 0002 REE / JNE.

Contratada por: DATUM Internacional S.A.

Objetivo del estudio: Conocer la percepción de la población respecto de la coyuntura política, económica y social del país.

Grupo objetivo: Hombres y mujeres, de 18 a 70 años de edad, pertenecientes a todos los niveles socioeconómicos, considerando zonas urbana y rural.

Ámbito: Nivel nacional.

Tamaño de la muestra: 1,204 encuestas efectivas.

Margen de error: +/- 2 8.

Nivel de confianza: 95%.

Representatividad: 89.3%.

Técnica: Encuestas presenciales en el hogar.

Fecha de campo: Del 03 al 07 de febrero de 2023.