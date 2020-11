El director general de la Oficina General de Integridad Institucional del Ministerio del Interior (Mininter), Luis Alberto Naldos, aseveró este lunes que cuando se produjeron las protestas en contra del gobierno de Manuel Merino, ya no trabajaba como asesor del extitular del sector Gastón Rodríguez.

En declaraciones a RPP, Naldos indicó que no tienen ninguna relación personal con Rodríguez, quien es investigado por el Ministerio Público en el marco de las muertes de los jóvenes Jack Bryan Pintado e Inti Sotelo durante la manifestación del sábado 14 de noviembre.

“He sido asesor de Gastón Rodríguez pero no en estos días del señor Merino como presidente, no he sido asesor en ese momento”, dijo Naldos. “Mi participación como asesor se dio entre el 11 de junio y el 12 de setiembre de este año. Yo lo conozco porque he trabajado con él, pero no soy de su entorno y no somos amigos”, añadió.

Señaló que la responsabilidad de la Oficina General de Integridad Institucional del Mininter es la de investigar posibles faltas administrativas y que no está en sus competencias sancionar a un exministro, pues solo puede pronunciarse sobre oficiales de la Policía Nacional.

“En caso encontremos indicios de responsabilidad penal de algún funcionario o exfuncionario lo derivamos al Ministerio Público, pero no podemos decidir investigarlo nosotros porque solo nos encargamos de procesos administrativos”, remarcó.

“Lo que tenemos que determinar es la cadena de mando, tenemos que ver quiénes dieron las ordenes y el tipo de armas usadas. Cuando se hace un plan se sabe cuáles son las unidades. Hay roles de servicio, no hay nada aleatorio ni dejado al azar”, agregó.

La designación de Naldos había sido cuestionada debido a que su gestión deberá investigar la acción de la Policía Nacional durante las marchas en contra del gobierno de Merino, las cuales estuvieron a cargo del exministro Rodríguez.

Al respecto, el actual ministro del Interior, Rubén Vargas, defendió la contratación de Naldos y destacó sus cualidades profesionales para asumir el cargo.

“El doctor Luis Naldos tiene una amplia experiencia en la defensa de los derechos humanos e investigaciones de esta naturaleza”, refirió ayer en conferencia de prensa.