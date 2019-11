La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, afirmó que decidió mantener la reserva de los U$S3.65 millones entregados por Credicorp para la campaña presidencial del 2011, donde perdió la presidencia en la segunda vuelta frente a Ollanta Humala, por temor a represalias.

“La reserva de los aportes de campaña privados fue un compromiso que asumí y he respetado hasta las últimas consecuencias. Hoy, que el señor Dionisio Romero [Paoletti] la ha levantado explicando sus motivos, se confirma la versión que Jaime Yoshiyama dio sobre el dinero recibido por Fuerza Popular en la campaña 2011”, expresó.

"Se nos pidió que estos aportes se mantengan en absoluta reserva por temor a represalias, tal como el señor Romero lo ha confirmado hoy en su declaración ante el Ministerio Público", añadió la excandidata presidencial.

En ese sentido, Keiko Fujimori reiteró que no recibió dinero de Odebrecht y espera que el caso se esclarezca con ella en libertad. Precisamente, este martes el Tribunal Constitucional (TC) analizará el recurso presentado para que se deje sin efecto los 18 meses de prisión preventiva dictados en su contra.

“El tiempo es el mejor amigo de la verdad: Jamás recibí dinero de Odebrecht y nunca hubo lavado de activos. Espero que todo esto se esclarezca al mínimo detalle en el proceso judicial pero con un debido proceso y como corresponde en mi caso, en libertad”, subrayó.

Mensaje de Keiko Fujimori sobre la declaración del Sr. Dionisio Romero ante el Ministerio Público. https://t.co/mS0WUeKrlT pic.twitter.com/zhQGmHXj0f — Keiko Fujimori (@KeikoFujimori) November 18, 2019

Como se recuerda, en una carta dirigida a sus colaboradores, Dionisio Romero Paoletti señala que en su declaración ante la Fiscalía que Credicorp Ltd. realizó donaciones a Keiko Fujimori para impedir que Hugo Chávez expandiera el “nefasto chavismo” en toda América Latina.

“El Perú se había vuelto un objetivo crucial para Chávez y el candidato Ollanta Humala recogió esta ideología en su programa de gobierno ‘La Gran Transformación’. En este escenario, consideramos que era responsabilidad de Credicorp, como empresa líder del país, apoyar la alternativa política que, según las encuestas, tenía las mayores posibilidades de enfrentar la amenaza de que el Perú sufriese el destino de Venezuela”, indicó.

“Estos aportes fueron entregados en efectivo y Credicorp Ltd. no incurrió con esa donación en ninguna responsabilidad legal. No hicimos pública la decisión de entregar estos aportes, ni durante la campaña ni inmediatamente después, ya que teníamos una gran preocupación por las represalias que podía tomar una opción política asociada con el chavismo, un régimen que no muestra respeto alguno por la democracia”, detalló.

Romero Paoletti también reveló que Credicorp realizó aportes a las candidaturas de Keiko Fujimori y Pedro Pablo Kuczynski en el 2016, por considerar que ambos “promovían el modelo de desarrollo económico y social en el cual creemos”.