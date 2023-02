Tras su participación en la mesa de diálogo por la paz y la gobernabilidad denominado Con Punche Regional en Lambayeque, la presidenta de la República, Dina Boluarte dijo que su gobierno no está en la capacidad de resolver “esos puntos políticos” como el cierre del Congreso, la Asamblea Constituyente, la liberación de Pedro Castillo y su renuncia.

Indicó que los grupos radicales en Puno están poniendo temas políticos y no una agenda social.

“Dina Boluarte y los ministros no estamos en la capacidad de resolver problemas políticos, hermanos de Puno, que estaban planteando. Quizá la gran mayoría de hermanos y hermanas que salen a las protestas creen que están marchando reclamando más agua, colegios, y hospitales, pero hay un grupo violento que quiere convertir en una anarquía la región de Puno”, denunció.

“Están pidiendo que se cierre el Congreso. Yo no puedo cerrarlo. Piden que haya Asamblea Constituyente, y no pudo hacer una Asamblea Constituyente. Están pidiendo que libere al expresidente Pedro Castillo y yo no puedo liberarlo. Piden adelanto de elecciones y nosotros hemos propuesto hasta en dos oportunidades iniciativas legislativas para que debatan ese tema. Piden mi renuncia, yo les pregunto a este grupo violentista y a algunos líderes, ¿qué ganan con mi renuncia? no se gana nada, y no es mi alternativa renunciar”, agregó Boluarte.

Puno

La mandataria dijo que desde el inicio de su gestión tienen funcionarios que viajan a la zona de Puno para dialogar con las autoridades.

“Entiendo que aún mantienen ideas radicales, pero si hacemos números, saquen su cuenta de cuánto han perdido en estos dos meses. No se ha llevado a cabo la fiesta de la Virgen de la Candelaria y se han perdido millones. Ha llegado el momento de deponer medidas de fuerzas y apostar por el diálogo y la recuperación económica y que no sigan fracasando los negocios”, comentó.

En declaraciones a la prensa, la jefa del Estado indicó que en Puno hay funcionarios del gobierno intentando dialogar con las autoridades.

En otro momento, comentó que el Ejecutivo apoyará a los deudos de manera económica y multisectorial.

Huelga Fenate

Dina Boluarte se dirigió al magisterio y a los maestros e indicó que “sus pliegos están siendo atendidos”. Acotó que “no tendrían una causa para levantar una huelga y entorpocer el incio de clases este 13 de marzo”.

“No sean ustedes maestros que tengan que bloquear la esperanza de los niños y niñas”, añadió. “Si ustedes quieren empezar una huelga que futuro ofrecerían a sus alumnos”, continuó.