El abogado de la presidenta Dina Boluarte, Joseph Campos, cuestionó la investigación que sigue la Fiscalía a su patrocinada por las muertes durante las protestas contra su Gobierno y señaló que pedirá que se le excluya del caso.

Campos explicó que es improbable que el Ministerio Público que se presenten pruebas por genocidio, pues explicó este tiene dos elementos que deben ocurrir: las muertes, más la voluntad de exterminación de un grupo. Sin embargo, aseveró que esos no tiene posibilidad de darse en el país.

“El homicidio calificado requiere ferocidad, crueldad, intención y eso tampoco ocurre. Lo primero que vamos a pedir es la exclusión de la investigación porque no existe posiblidad alguna de establecerse esas dos imputaciones. Podemos ser emocionalmente empáticos con la situación, pero no es posible atribuirle esos delitos a la presidenta. Jurídicamente no tiene sentido esta investigación”, manifestó en diálogo con RPP.

Seguidamente, el defensor legal de la mandataria criticó el incio de las indagaciones, pues aseguró que con “poca responsabilidad” se han llegado hasta una imputación penal por parte de la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

“He visto una violencia inusitada, permanente, con objetivos políticos que si uno le quita este romanticismo de protesta no se distingue a nivel de objetivos y uso de medios de un golpe de estado”, sostuvo Jospeh Campos.

La mañana de este martes 6 de junio, Boluarte Zegarra se presentó ante el Ministerio Público, donde respondió las interrogantes por las muertes suscitadas durante las protestas en contra de su Gobierno.

En la diligencia estuvieron presentes el el fiscal adjunto supremo, Marco Huamán, y un representante de la Procuraduría General del Estado (PGE).

