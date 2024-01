Dos congresistas se encuentran en el ojo de la tormenta. Cuarto Poder denunció que la Universidad Nacional de Piura (UNP) otorgó un doctorado honoris causa a Esdras Medina (Unidad y Diálogo Parlamentario) y Alex Paredes (Bloque Magisterial) solo por haber apoyado la ley que establece cambios en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu).

De acuerdo con la resolución universitaria, a la que accedió dicho dominical, la distinción entregada a ambos congresistas se debe a que “tuvieron un papel protagónico y decisivo en la importante labor legislativa de reivindicar dicha autonomía universitaria y lograr retornar a una institucionalidad de todas las universidades en el Perú”.

Precisamente, uno de los beneficiados con la publicación de la norma fue el rector de la UNP, Santos Montaño, quien tuvo como abogado al actual jefe de la Sunedu, Manuel Castillo.

En julio del 2022, el Congreso aprobó la Ley 31520, con la cual se modificó el Consejo Directivo de la Sunedu y se dispuso que los rectores de las universidades vuelvan a tener el control de la entidad. Dicha norma fue impulsada por Medina, en ese entonces presidente de la comisión de Educación, y Paredes, quien ostentaba el cargo de vicepresidente de dicho grupo de trabajo.

La ceremonia en la que se premió a ambos legisladores, que fue transmitida en las redes sociales de la universidad, se realizó el pasado 28 de agosto al interior de la mencionada casa de estudios.

Aseguran que no recibieron ningún favor

En diálogo con Cuarto Poder, Medina, quien también tiene otro grado de honoris causa otorgado por la Universidad Nacional de Moquegua (UNAM), enfatizó que se le concedieron los títulos honoríficos por sus más de 20 años de trayectoria en el sector educativo.

“Yo no he recibido ningún favor. He merecido un reconocimiento después de haber pasado 28 años en el sector educación, en las buenas y en las malas”, dijo tras precisar que su doctorado honoris causa “está bien merecido”.

En tanto, Paredes negó que la distinción que recibió esté vinculada a su voto a favor de dicha iniciativa; no obstante, el documento aprobado por el Consejo Universitario de la UNP dice lo contrario.

“Se le otorga al congresista (Alex) Paredes al haber efectuado una ardua lucha en el seno de la Comisión de Educación y en el Pleno del Congreso, con la finalidad de reivindicar la autonomía universitaria...ley que restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas”, se lee en la resolución.

De acuerdo con el dominical, el legislador Miguel Ciccia también fue invitado a recibir el grado de honoris causa; sin embargo, este rechazó la invitación.