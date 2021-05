El candidato presidencial de Perú Libre, Pedro Castillo, consideró que el país “necesita responsabilidad” y “tranquilidad” para salir adelante, a su salida del auditorio de la Universidad Nacional San Agustín en donde se realizó el debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

“Dejamos en manos de los peruanos que esta semana que nos queda, actuemos con serenidad, tranquilidad, frialdad, el Perú necesita responsabilidad, tranquilidad y el Perú también necesita que hagamos una lucha entre todos. Al Perú lo paramos entre todos”, manifestó ante la prensa.

En su cierre del debate presidencial organizado por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Castillo Terrones indicó que “es necesario cambiar la triste y negra historia” del país y agradeció a sus simpatizantes por el apoyo y pidió “recuperar la dignidad del país”.

“Lo hablo con el corazón en la mano, hoy de cara al Bicentario es necesario cambiar la triste y negra historia de esta patria. Creemos importante darle la oportunidad a un hombre andino, sin ningún tipo de discriminación, lo que es del Perú tiene que ser para los peruanos”, sostuvo.

“Recuperemos la dignidad del pueblo peruano, nosotros pensamos en el más pequeño, en el joven, en el adulto, en el profesional, en el abandono, en aquellas personas que no tienen voz y muchas gracias por este respaldo, no me cansaré de agradecer a las personas que siempre están poniendo adelante el pecho por el Perú”, señaló.