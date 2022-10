El parlamentario Darwin Espinoza, sindicado en el grupo denominado como “Los Niños”, afirmó que en la reunión que en Palacio de Gobierno estuvo acompañado por más de seis legisladores y que el número total sería de hasta trece.

“Yo no tengo ninguna vinculación con estos hechos irregulares que me están sindicando, hay algo curioso, en las reuniones que hemos tenido nunca hemos sido 6, hemos sido 9, 12, 13. Entonces, si hemos sido más, ¿los otros qué son? ¿testigos o cómplices?”, afirmó.

“En la fiscalía, cuando fui a declarar, me dicen que me yo me reuní en Palacio de Gobierno y me dijeron ‘ustedes han sido 6′, y yo dije que fuimos 9, 12, que hemos sido 13, y ni siquiera el día que fui tenían el detalle de las visitas de ese día”, refirió.

“No me acuerdo quiénes fuimos, no fuimos solo seis, eso se puede ver en el registro de visitas, estos legisladores que nos acompañaron son testigos o cómplices”, añadió.

En esa línea, el parlamentario afirmó que no tiene ninguna vinculación con actos irregulares y que no se pueden sacar conclusiones a partir del sentido de sus votos en el congreso, pues estos se deben a acuerdos de bancada y a motivos de consciencia.

A su vez, señaló que no obtuvo resaltados favorables en los encuentros que tuvo con ministros y que en todos los casos se trató de pedidos de autoridades locales de su región. Posteriormente, indicó que durante las reuniones hubo presencia de más parlamentarios.

Allanamientos y detenciones

La mañana de este martes 11 de octubre, fiscales con apoyo de agentes del equipo especial de la PNP llevaron a cabo diversas diligencias a nivel nacional contra las oficinas y los domicilios de seis legisladores de Acción Popular que han sido sindicados por Karelim López como integrantes del grupo ‘Los Niños’.

Asimismo, se ha dispuesto la detención preliminar por diez días contra exasesores de Pedro Castillo como Biberto Castillo, Auner Vásquez, Eder Vitón, Abel Cabrera y el propietario de la casa ubicada en la calle Sarratea, en Breña, Segundo Sánchez Sánchez.

También se ha ordenado la detención por este mismo plazo contra Salatiel Marrufo, exasesor del alcalde de Anguía José Nenil Medina, y alguien cercano al exministro Geiner Alvarado.

