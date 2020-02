El congresista electo de Podemos Perú, Daniel Urresti, reiteró que su bancada “no hará nada” por el presidente de dicho partido, José Luna Gálvez, y no va a “mover un dedo” ni blindarlo en el nuevo Parlamento.

"La fiscalía hará su trabajo, nosotros como bancada no vamos a mover un dedo. La fiscalía debe hacer una investigación exhaustiva y minuciosa para determinar si hay delito o no", manifestó.

"Si hay delito, que acuse y que el Poder Judicial realice el juicio correspondiente. Mientras seamos congresistas no vamos a mover un dedo por el señor Luna, no vamos a ser defensores ni blindadores de nadie", añadió.

En declaraciones a los periodistas, Urresti detalló que la invitación de Palacio de Gobierno para la reunión con el presidente Martín Vizcarra incluía al presidente del partido, al Comité Ejecutivo Nacional y a los congresistas electos.

En ese sentido, indicó que la licencia que presentó José Luna Gálvez como presidente de Podemos Perú terminó luego de los comicios del 26 de enero y aclaró que no ha presentado su renuncia al cargo.

"El señor Luna va a responder ante el Ministerio Público, ante el Poder Judicial como un ciudadano común y corriente. La bancada compuesta por 11 o 12 congresistas, de acuerdo a los resultados, no va a blindar a nadie, no va a blindarlo", detalló.

"No importa lo que haya dicho, debe importar lo que yo digo. El señor Luna no es Keiko y nosotros fujimoristas, el señor Luna no es Alan García y nosotros no somos apristas", agregó el general en retiro.

Como se recuerda, Luna Gálvez es investigado por la Fiscalía por presuntamente haber ayudado a justificar, mediante su Universidad Telesup, los aportes de las constructoras OAS y Odebrecht para la campaña municipal de Luis Castañeda Lossio de 2014.

Al respecto, la fiscal Milagros Salazar, integrante del equipo especial Lava Jato, solicitó al Poder Judicial que dicte una orden de 36 meses de prisión preventiva para Luna Gálvez, así como a Castañeda Lossio y la exgerente municipal Giselle Zegarra.

El pedido de prisión preventiva para José Luna Gálvez se sustenta en que el excongresista habría obstruido la investigación al comunicarse con dos testigos de la fiscalía para influir en sus testimonios.

Además, el requerimiento señala que Luna tuvo una conducta obstruccionista durante el allanamiento de su vivienda. Incluso, después de varias horas, la fiscal Salazar encontró en el automóvil que usa su hijo José Luna Morales S/ 302.802 en efectivo.