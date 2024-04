Daniel Maurate, ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, aclaró que la presidenta Dina Boluarte en ningún momento explicó ante el gabinete el origen de los relojes Rolex, por los cuales está siendo investigada en el Ministerio Público.

“Ella lo que nos señaló básicamente es que es honorable, que es correcta, que ella jamás ha cometido un acto de corrupción y que todo eso se va a esclarecer cuando declare en la fiscalía”, comentó a Canal N.

Estas declaraciones las brindó tras lo dicho por Raúl Pérez Reyes, ministro de Transportes y Comunicaciones, quien comentó que Boluarte sí había dicho ante los ministros que compró estos artículos de lujo con sus ahorros. Sin embargo, Maurate evitó entrar en detalles.

“Nosotros lo que creemos, de acuerdo a lo que la presidenta nos ha dicho, es que ella tiene un sustento para esto basado en sus ahorros. Lo que hay que hacer es esperar a que este proceso llegue [...] Ella lo ha dicho. Sí, claro (que le creo)”, expresó en Canal N el pasado 24 de marzo.

El ministro Daniel Maurate dijo esperar que prime el sentido común en el proceso contra la JNJ en el Congreso. (Foto: Difusión)

“Yo no escuché en esos términos al ministro Raúl. La presidenta lo que nos ha dicho a nosotros es que ella va a dar explicaciones, que es honorable y que no se le va a encontrar actos de corrupción, y nosotros le creemos”, insistió.

El titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) también defendió el hecho de que Dina Boluarte aún no haya explicado a la ciudadanía o a los mismos ministros la procedencia de los relojes.

“En el Perú todos los principios jurídicos y normas legales no se cumplen. No se cumple el principio de inocencia y no se cumple esta norma básica que cuando una investigación es reservada, no debe ser ventilada públicamente ni por las partes ni por el fiscal”, manifestó.

