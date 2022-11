El vocero de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), Alejandro Soto, adelantó que su agrupación no le dará el voto de confianza al gabinete de la primera ministra, Betssy Chávez, frente a la eventual presentación de una cuestión de confianza.

El congresista indicó que la bancada de APP ha tomado esta decisión debido a que hay cinco congresistas que también ejercen como ministros de Estado y por tal existiría un “conflicto de intereses” en la votaciones que se realizan en el Poder Legislativo.

“Cuando se presente el gabinete Betssy Chávez, mi bancada no le va a dar la confianza (…) No vamos a dar la confianza un gabinete que está integrado por cinco congresistas, hay un conflicto de intereses. Cuando les conviene no dejan de ser congresistas, inclusive vienen a votar siendo ministros en algunos casos y cuando les conviene están al otro lado”, puntualizó en diálogo con RPP.

En la misma línea, Soto explicó que tiene esta postura por la incorporación de la Heidy Juárez como nueva ministra de la Mujer, pues un peritaje demostró que ella habría filtrado un audio entre el líder de APP, César Acuña, y la legisladora Lady Camones, cuando pertenecía a este partido.

“Creo que lo favores en política se pagan. Heidy Juárez fue expulsada del partido APP porque un peritaje determinó que ella sería la autora de la filtración de audios ilegales que han generado una crisis para el partido. Siempre ha estado en coqueteos con el Gobierno y creo que le están pagando ese gesto delictivo premiándola con un cargo ministerial”, aseveró el portavoz de la agrupación.

En otro momento, Alejandro Soto se pronunció en contra de la designación del ex jefe del gabinete Aníbal Torres como asesor del despacho de la nueva presidenta del Consejo de Ministros, Betssy Chávez.

“Acá hay un disociador, hay un mensajero del odio y ese es Aníbal Torres Vásquez que ahora ha dejado el premierato, pero está detrás de Betssy Chávez como asesor. Cómo una sola persona disocia al país y pone a pueblo contra pueblo enfrentados (…) este señor le hace daño al país, sea como premier o como asesor”, subrayó.

Declaraciones del congresista Alejandro Soto

Declaraciones de Betssy Chávez