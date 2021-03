El candidato presidencial por Renovación Popular, Rafael López Aliaga, presentó hoy el equipo técnico con el que trabajará los ejes principales de su propuesta gubernamental: hambre cero, educación de calidad, salud para todos, seguridad ciudadana, infraestructura, justicia, lucha contra la corrupción y generación masiva de empleo de calidad.

López Aliaga adelantó que su equipo técnico está integrado por profesionales con amplia experiencia en el sector público y privado con capacidad de gestión y un compromiso con la labor social.

El equipo técnico que acompañará a López Aliaga está integrado por el Ingeniero Máximo San Román, Presidente del Consejo Consultivo.

Asimismo, el embajador Eduardo Ponce de Vivanco, ex vicecanciller del Perú con más de cuarenta años de carrera en el servicio diplomático. Alfonso Velásquez Tuesta, ex ministro de la Producción y ex presidente de la Asociación de Exportadores (Adex).

Además figura el economista Eloy Durand, docente en universidades públicas y privadas y presidente de Efectividad Consultores.

También Luis Rubio Idrogo, médico cirujano e impulsor de los Hospitales de la Solidaridad y con más de 25 años de experiencia en la administración público y privada como director y conductor de equipos dedicados a la salud y educación.

El ex ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, reconocido especialista en minería e hidrocarburos, ex decano del Colegio Nacional de Ingenieros del Perú y ex presidente del Consejo Nacional de Decanos de los Colegios Profesionales.

Asimismo trabajarán con el candidato de Renovación Popular, el ex ministro de la Producción, Alfonso Miranda Eyzaguirre, ejecutivo y consultor especializado en el sector pesquero y acuícola.

Carlos Canales, abogado y presidente de la Cámara Nacional de Turismo del Perú, ex regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima y vicepresidente de la Federación de Cámaras de Turismo de Sudamérica FEDESUD.

El almirante Jorge Montoya Manrique, ex presidente del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y actual candidato a la segunda vicepresidencia de la República por Renovación Popular.

Fabiola Morales Castillo, catedrática y ex congresista de la República, directora del PAD- Escuela de Alta Dirección Empresarial de la Universidad de Piura, actualmente profesora e investigadora en CENTRUM PUCP Graduate Business School.

El equipo técnico de López Aliaga también está compuesto por el general PNP (r) José Tisoc Lindley, ex Director General de la Policía Nacional con más de treinta años de servicio en la institución policial. Asesor y consultor en temas de seguridad ciudadana y ex regidor de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Carlos Carrizales, Magíster en Políticas Públicas, Gestión y Desarrollo de la Universidad de Manchester en Reino Unido. Especialista en temas de infraestructura y gestión de proyectos.

Patricia Lozada, Máster en Administración Pública por la Universidad de Harvard. Investigadora y docente universitaria. Actualmente se desarrolla como Consultora de Naciones Unidas y políticas públicas para Asia, Estados Unidos, Europa, Medio Oriente y Latinoamérica.

Norma Yarrow Lumbreras, Arquitecta y actual regidora de la Municipalidad Metropolitana de Lima con más de veinte años de servicio en gestiones municipales. Coordinadora Territorial de Campaña en Lima Metropolitana del partido Renovación Popular y candidata al Congreso de la República.

Y Javier Villa Stein, ex presidente de la Corte Suprema de Justicia y docente universitario.