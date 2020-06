La jefa del Área de Fiscalización, Control y Sanidad de la Municipalidad de Magdalena del Mar, Susel Paredes, reveló este jueves que padeció de coronavirus (COVID-19).

Sin embargo, la también exgerenta de Fiscalización de La Victoria indicó que ya ha superado exitosamente la enfermedad. Detalló que fue diaganosticada hace mes y medio y solo tuvo “síntomas leves”.

“Te voy a confesar una cosa, yo he estado infectada con el COVID-19, recién el lunes me he vuelto a reintegrar a mis labores, he estado trabajado desde mi casa sufriendo porque no podía estar en la calle. Hace un mes y una semana que me dieron el positivo y hemos estado trabajando", sostuvo en diálogo con RPP Noticias.

“Me hice la prueba molecular y yo le agradezco al alcalde Carlomagno Chacón que en el momento preciso nos hizo las pruebas para poder cuidar nuestra salud, sino hubiéramos infectado a más compañeros y a nuestras familias. Sí ya estoy bien, si uno se cuida bien puede superar la infección. Ya me hice dos pruebas moleculares y puedo decir que he vencido a la infección”, señaló.

En otro momento, Paredes pidió al Gobierno autorizar el funcionamiento de empresarios formales en Gamarra y en el resto de galerías comerciales del país, debido a que los “informales ya están en la calle” y su control es “imposible” en una “cuarentena que en la práctica ya se ha roto”

"Nosotros sabemos que tenemos que cuidarnos y esto le pido por favor, ya se descontroló, volvamos a la formalidad, porque la informalidad ya está en la calle. Es ilógico seguir manteniendo la cuarentena porque en la práctica ya se ha roto”, manifestó.