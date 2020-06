El superintendente de la Superintendencia Nacional de Salud (SuSalud), Carlos Acosta, afirmó que en caso de detectarse cobros excesivos en las clínicas privadas a pacientes de COVID-19, estas tendrán que devolver el monto de más.

En RPP Noticias, recordó que se abrió la Línea 113 para que las personas que consideran que las clínicas han emitido facturas “abusivas” puedan hacer las denuncias respectivas, tras lo cual se recurrirá a los auditores de Susalud.

“Una vez identificado el hecho, se objeta el cobro al establecimiento de salud. El cobro se basa en las relaciones contractuales y en la evidencia. Por ello, la razón de que las clínicas tengan publicados todos los precios de los servicios que van a brindar y estén registrados ante la superintendencia”, expresó.

“Esto va a implicar la reformulación de la facturación en el caso que hubiera cancelado, la devolución de lo que hubiera resultado en exceso. Esto es una falta contra la relación de consumo. Esto no solo lo sanciona Susalud, también Indecopi”, añadió.

Acosta también precisó que del 14 al 15 de mayo se inició una pesquisa tras la denuncia que hizo un congresista ante el jefe del Instituto Nacional de Salud (INS), tras lo cual se comprobó que hubo una sobrefacturación en ese caso.

“Nosotros estamos observando que este aspecto de la comunicación no es bien llevado por la clínica, es decir, el usuario cuando está en un servicio de salud no tiene en evidencia las tarifas de la clínica, las condiciones en las cuales se le va a entregar y por último no ha dado la aceptación del servicio”, manifestó.

Como se recuerda, la semana pasa la Contraloría reveló que 18 clínicas privadas realizaron cobros por la realización de pruebas moleculares para detectar el coronavirus, a pesar que el Instituto Nacional de Salud (INS) lo realiza de manera gratuita.

Al respecto, el jefe de Susalud informó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que 102 clínicas en el Perú son investigadas por presuntos cobros indebidos en la toma de pruebas moleculares de COVID-19.