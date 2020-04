La Corte Superior Nacional de Justicia Especializada en casos de Crimen Organizado y Corrupción de Funcionarios, que es presidido por la jueza Inés Villa Bonilla, escogió a cuatro juzgados de turno para que atiendan expedientes urgentes relacionados con las investigaciones del caso Lava Jato y otros casos durante la ampliación de la Emergencia Nacional a causa del coronavirus (Covid-19).

Mediante una resolución administrativa se determinó ampliar de forma excepcional el turno judicial desde el 31 de marzo hasta el 6 de abril al Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente Especializado en Delitos de Crimen Organizado y del 7 al 13 al Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en delitos de Corrupción de Funcionarios.

Cabe indicar que el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial también dispuso que las salas de la Corte Suprema puedan realizar la programación y calificación “de los recursos de casación, los que deberán ser atendidos por la Sala Suprema respectiva, así como también podrá ocurrir en aquellas en audiencias en que no se solicitó por ninguna de las partes el uso de la palabra de modo oportuno”.

“Que la suspensión de los plazos procesales a que se refiere el artículo segundo de la Resolución Administrativa Nro 115-2020, no impide la eficacia de la programación y realización de calificación de recursos de casación de competencia de las Salas Especializadas de la Corte Suprema de Justicia de la República, no mencionadas en la aludida resolución administrativa, que deberán ser atendidos por la sala suprema respectiva; así como también están facultadas para la realización de vistas de causa en las cuales no se solicitó por ninguna de las partes el uso de la palabra” , se detalla en la Resolución Administrativa Nro 00051-2020-P-CE-PJ.

Por otro lado, se dispone la designación de juzgados de turno en el plazo que dure la emergencia y se estableció la realización de audiencias judiciales a través de la aplicación Google Hangout Meet, en los órganos jurisdiccionales.