El vocero de la bancada de Unión por el Perú (UPP), José Vega, informó que el líder etnocacerista, Antauro Humala, dio positivo al coronavirus (COVID-19) tras realizarse una prueba rápida.

En conversación con este medio, el parlamentario precisó que Humala Tasso se sometió el último sábado 25 a una prueba molecular para detectar si tenía dicha enfermedad, examen que dio positivo.

Vega Antonio refirió que el diagnóstico se confirmó a pesar de que en días anteriores había recibido hasta resultados negativos de dos pruebas rápidas. Explicó que ahora viene haciendo las gestiones para trasladarlo al Hospital Militar Central.

"El premier me derivó a hablar con el jefe del gabinete de asesores [Eduardo González Chávez]. Él me confirmó que dio positivo a la prueba molecular. Estamos indignados por la incapacidad de este gobierno y del propio ministro de Justicia, que no han podido oportunamente resolver este tema para evitar los contagios", señaló.

Como se recuerda, Antauro Humala cumple una condena de 19 años de prisión efectiva en el penal Ancón II por la toma de una comisaría en Andahuaylas, hecho denominado el 'Andahuaylazo', donde murieron cuatro policías y dos etnocaceristas.

Cabe indicar que semanas atrás el etnocacerista solicitó ser trasladado a un centro de salud fuera del penal Ancón II, donde se encuentra recluido, por tener la sospecha de haber sido contagiado del COVID-19.

Fue la abogada de Antauro Humala, Carmen Huidobro, quien interpuso un recurso de hábeas corpus ante el Juzgado de Investigación Preparatoria de Puente Piedra. Sin embargo dicha instancia declaró improcedente la demanda constitucional.





INPE aún no se pronuncia

Desde la oficina de prensa del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) señalaron que emitirán un pronunciamiento oficial luego de recibir la información de la alta dirección sobre el caso de Antauro Humala.