Antes de levantar la sesión, el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes, dio cuenta de la Moción de Orden del Día N°9321 de interpelación presentada por un grupo de parlamentarios en contra de la ministra del Ambiente, Albina Ruiz.

El pedido de interpelación está dirigido a que Ruiz Ríos concurra al Pleno del Congreso de la República para que responda las 23 preguntas del pliego interpelatorio respecto a los cuestionamientos sobre su " ineficiencia”, así como “su incapacidad para dirigir tan importante cartera ministerial”.

La Moción tiene la firma de los parlamentarios Quito Sarmiento Bernardo (No Agrupados), Alex Flores Ramírez, (No Agrupados), Víctor Cutipa Ccama, (No Agrupados), así como el congresista Luis Cordero Jon Tay, (Unidad y Diálogo), entre otros.

Dentro del pliego hay un pedido expreso de Perú Libre. Esta bancada le exige a la ministra su renuncia al cargo por la falta de liderazgo en su sector.

Le piden explicaciones sobre unas supuestas presiones de la gerente general Joanna Fischer Battistini al interior del SENACE para aprobar estudios de impacto ambiental a favor de la empresa minera Ares en la región de Ayacucho.

“Es necesario que el Poder Ejecutivo explique a la representación nacional las razones que han llevado a este despropósito que causarían una grave afectación a la población de la región Ayacucho, las operaciones mineras de la empresa ARES, la contaminación de la cuenca del rio Coralaque en el departamento de Moquegua, por las presuntas afectaciones a la salud de los extrabajadores y comuneros a consecuencia de las operaciones mineras de la Empresa Yanacocha”, se lee en parte de la moción.

La ministra del Ambiente, Albina Ruiz, aseguró que no blindarán a nadie en el gabinete. (Foto: Andina)

Otro cuestionamiento de los congresistas contra Albina Ruiz es por la renuncia de las dos viceministras Giuliana Becerra Cells y Nancy Chauca Vásquez. Ellos piden que la titular del Minam señale los motivos por las cuales dejaron sus cargos.

De conformidad con el artículo 131 de la Constitución Política del Perú y los incisos a) y b) del artículo 83 del Reglamento del Congreso, en la siguiente sesión del Pleno se consultará la admisión de la moción, manifestó el presidente del Congreso, Alejandro Soto Reyes.