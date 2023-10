La representación nacional aprobó el proyecto de Resolución Legislativa 5687 que modifica el artículo 56 del reglamento del Congreso de la República que garantiza la inmutabilidad de los acuerdos del pleno y regula la oportunidad de efectuar votaciones a efectos de evitar anomalías o distorsiones.

Esta decisión, adoptada por 96 votos a favor, 16 votos en contra y una abstención, busca garantizar la inmutabilidad de los acuerdos adoptados en el pleno del Congreso y con ello fortalece la seguridad jurídica.

Asimismo, evita anomalías o distorsiones derivadas de variaciones extemporáneas del voto.

Además, el dictamen elimina en el párrafo primero del artículo 56 del reglamento, sobre el hecho de permanencia obligatoria de los congresistas en sus escaños, al considerar que en la actualidad se cuenta con la sala virtual y presencial.

Y agrega el siguiente texto respecto a la oportunidad de las votaciones: “Anunciado el cierre de la votación por el presidente, este proclama el resultado. Luego de ello, no procede modificación o adición de votos”.

Previamente, la presidenta de la Comisión de Constitución y Reglamento, Martha Moyano Delgado, sustentó el texto destacando los beneficios de la referida propuesta.

“Se va a garantizar la inmutabilidad de los acuerdos adoptados por el Pleno, evitando que actos anómalos, como el cambio de voto o incorporación de voto extemporáneo, se haga una práctica común”, anotó

Agregó que dicha modificatoria no causará perjuicio a la figura de la reconsideración, pues será la decisión del Pleno la que pueda variar un resultado, y no la actuación anómala extemporánea de un congresista en particular.

Por su parte la legisladora Patricia Juárez Gallegos (Fuerza Popular), en su calidad de autora de la propuesta, hizo referencia a una sentencia del Tribunal Constitucional.

“De seguir este criterio herrado del Tribunal Constitucional, llegaríamos a una situación de inseguridad jurídica permanente, pues encontraríamos frente a leyes orgánicas o insistencias aprobadas con mayoría absoluta que podrían verse cambiadas por un voto extemporáneo”, sustentó.

Participaron del debate, los legisladores Jorge Marticorena Mendoza (PB), Ruth Luque Ibarra (CD-JPP), Edwin Martínez Talavera (No agrupada).