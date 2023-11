El congresista José Cueto, reafirmó que no devolverá el bono especial de S/ 9,900 que recientemente se entregó a los parlamentarios y al personal del Poder Legislativo.

El legislador perteneciente a Renovación Popular, defendió la bonificación extraordinaria que acaba de ser aprobada por la Mesa Directiva y que fue entregada el pasado 17 de noviembre. Además, precisó que el trabajo que realizan es “a tiempo completo”.

“(¿Devolvería el bono?) No, de ninguna manera. Desde que he llegado, he visto que los trabajadores, a través del sindicato, que presiona a la Mesa Directiva para que se entreguen muchos bonos; mi queja ha sido: ‘¿Y por qué no a los congresistas, si son los que generan todo el trabajo acá?’”, declaró a RPP.

(Foto: El Comercio)

Consultado por la recesión que afronta el país, Cueto mencionó que el problema de esta situación no es por el Congreso, sino por las acciones que está tomando el Ejecutivo.

“No se trata de merecimiento o no. Si se merece o no, pregúntenle a la Mesa Directiva; que es el que ha entregado el bono. No lo voy a objetar, porque los congresistas que son los que están metidos todo el día”, apuntó.

“Desde mi punto de vista, este es el Congreso que más leyes ha sacado para mejorar la gobernabilidad y sostener la democracia. Se merece o no, eso es una cuestión que los medios se encargarán de decirlo”, agregó.

Flor Pablo rechazó bono

Por su parte, la legisladora Flor Pablo decidió devolver el bono otorgado para los congresistas. La parlamentaria mostró un comprobante del Banco de la Nación en donde hacía la entrega de este dinero.

“En un contexto de crisis, desprestigio institucional, y grandes necesidades por resolver, debemos tener gestos concretos para demostrar que el Congreso y los congresistas estamos para servir a los peruanos, sin privilegios y sin distinciones. Urge una forma distinta de hacer política”, escribió en su cuenta de “X”.