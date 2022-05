El presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres, protagonizó una serie de incidentes con legisladores durante su presentación en el pleno del Congreso en el marco de su interpelación.

Uno de los episodios lo tuvo con el parlamentario de Alianza para el Progreso, Alianza para el Progreso (APP), Roberto Chiabra, a quien retó a debatir luego de que este lo exhortara a renunciar al cargo, debido a la decisión de imponer una inmovilización total en Lima el pasado 5 de abril.

“Yo le tengo que decir al congresista Chiabra es que yo puedo gritar el doble pero no lo hago por estar en este recinto de las leyes, yo no sé si estará usted en posibilidad de debatir conmigo, en el lugar que señale y en el medio que señale”, afirmó.

Congreso: Incidente entre Aníbal Torres y la mesa directiva 4

Previamente, el legislador Chiabra, le había pedido que renuncie por el daño que le había hecho a la “paz social”.

“Usted dijo que le pidió su renuncia al presidente [Pedro Castillo] luego del 5 de abril no puede estar su Gabinete, usted también ha señalado que no va a renunciar para no darle gusto a sus detractores, es tiempo de que usted se dé cuenta de que no puede ser primer ministro porque le hace daño a la paz social”, refirió.

Congreso: Incidente entre Aníbal Torres y la mesa directiva 2

Otro momento de tensión ocurrió cuando el ministro Torres dijo que tenía que explicar las cosas como “Coquito” para que el Congreso pueda entenderlas, el rechazo fue generalizado y tuvo que retirar lo dicho.

“Como le dije a un periodista, hay que explicarles como ‘coquito’ para que se entienda... retiro la expresión”, dijo.

“No es posible, el Congreso, que tiene pleno derecho de traernos acá a que respondamos y censurarnos, tienen derecho, y nosotros estamos acá y acá están los ministros, los que son inteligentes ¿Cómo van a desconocer la Constitución?”, expresó.

Producto de estos incidentes, Lady Camones, quien dirigía el debate ante la ausencia de María del Carmen Alva, le pidió que modere sus expresiones al dirigirse a la representación nacional.

“Perdón que lo interrumpa ministro, pero le voy a agradecer que modere su discurso porque muchos de mis colegas se sienten ofendidos por las formas equivocadas que usted utiliza, le voy a pedir que nos dirijamos con respeto”, dijo Camones.