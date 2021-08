La congresista por Renovación Popular, Norma Yarrow, anunció este lunes que no asistirá ni aceptará alguna reunión con el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido.

“Es un tema personal. Yo no veo manera de tener una reunión con el señor Bellido. Personalmente, no voy a aceptarla, creo que esta una persona que está cuestionada largamente por temas con vinculación al terrorismo”, indicó a Canal N.

Agregó que esta decisión fue informada al presidente del partido, Rafael López Aliaga, sobre su decisión.

“Le he comunicado que personalmente no voy a asistir a ninguna invitación por parte del señor Bellido. Lo digo claramente porque no me representa como premier, más aún teniendo cuatro ministros cuestionados”, dijo.

Afirmó que el problema del Gabinete Ministerial es la presencia de Bellido en el cargo, más allá de los ministros con serios antecedentes.

“El problema es Bellido, es una persona que tiene investigación, tiene vínculos con el terrorismo, es una persona que está cuestionada, independientemente que sea congresista de al República, para mi no representa como cabeza de un gabinete”, apuntó.

Yarrow dijo que hablaría del voto de confianza si es que cambiara al gabinete, en tanto la vacancia presidencial es un paso que aún no debería tocarse.