El congresista de Renovación Popular, Alejandro Muñante, afirmó que existe la posibilidad de que los parlamentarios respalden el informe final que sugiere la destitución e inhabilitación por diez años de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Como se sabe, se necesitan 66 votos para que se apruebe esta medida.

El parlamentario indicó que si la tendencia del “bloque de la derecha” permanece constante, es posible que se admita el caso contra los magistrados, siguiendo el ejemplo de lo acontecido en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) y la Comisión Permanente.

“El bloque de la derecha ha votado a favor. Yo creo que si esos números con esas tendencias se mantienen, es posible lograr los 66 votos en el Pleno”, declaró en Canal N.

Finalmente, precisó que el pedido de destitución e inhabilitación contra los jueces está justificado. “Hay una vulneración lesiva de la Constitución que debe terminar en una expulsión como mínimo, porque entendemos que el Congreso tiene las facultades de aplicar el control político”, mencionó.

Antecedentes

Como se recuerda, el último lunes, la Comisión Permanente del Congreso de la República aprobó el informe final que sugiere la destitución e inhabilitación por 10 años de los miembros de la JNJ.

A pesar de los argumentos presentados por la defensa legal de los jueces, los legisladores aprobaron el expediente que busca la destitución de: Imelda Tumialán, Antonio de la Haza, Aldo Vásquez, María Zavala, Guillermo Thornberry e Inés Tello.

Además, incluyeron a Henry Ávila en la consideración, a pesar de su reciente renuncia al organismo después de ser mencionado por Jaime Villanueva en sus declaraciones al Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder (Eficcop).

Susel Paredes en contra

Susel Paredes señaló que el sector del Congreso que busca destituir a los miembros de la JNJ no comprenden que su posición podría llevar a la paralización del ente, que actualmente está en el proceso de evaluación y ratificación de los titulares de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

“No interpretan las cosas de acuerdo a ley y con lógica. (Si es que destituyen a miembros de la Junta Nacional de Justicia), lo que pasará es que no podrán sesionar porque no habrá quórum. Entonces, no se podrá elegir ni ratificar jueces, ni tampoco a quienes dirigen Onpe, Reniec y JNE”, declaró a nuestro medio.

