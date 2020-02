Para María Isabel León también fue una sorpresa la elección del Frepap como bancada del Parlamento. Consultada sobre si el empresariado siente algún temor con el radicalismo de UPP de Antauro Humala, indicó que primero los quiere ver en acción para luego emitir un juicio de valor. Sin embargo, considera que el diálogo será necesario ante un Congreso atomizado.

Roque Benavides dijo que es probable que este Congreso no haga grandes reformas en 15 meses, ¿cuál es su percepción?

Quiero mantener mi optimismo y fe en el Perú y quiero pensar que sí podemos hacer las cosas. Lo que nos falta es determinación, ya acabo el tiempo de confrontación, ahora es tiempo de una etapa de consenso.

¿Cómo evalúa el rol de los ministros? Por ejemplo, en el MEF.

Hay una buena intención en llevar adelante los proyectos de inversión. De hecho, hemos estado acompañando al presidente y la ministra de Economía en el relanzamiento de ProInversión. Ha habido un cambio del director que es una buena señal. De todos los proyectos presentados públicamente, la prioridad es ejecutar US$ 5,000 millones a julio del 2020, eso equivale a 2% del PBI.

¿Qué pasa con los otros ministerios?

Creo que la ejecución presupuestal que hemos tenido al final del año 2019, en todos los niveles de gobierno local, regional y nacional, no ha pasado del 60% y eso es una señal de alerta para todo el ejecutivo y gobiernos regionales. La llamada de atención es para todos por igual.

¿Cree que es momento de refrescar el Gabinete?

Creo que esa es decisión del presidente, él ya tiene cierto tiempo en el cargo, pero siempre es bueno refrescar para que puedan retomar sus funciones y obligaciones con un poco de entusiasmo.

En CADE 2019 señaló que iban a evaluar separar de Confiep a empresas vinculadas a casos de corrupción…

Sí, hemos hecho un acuerdo con Empresarios por la Integridad, que es una asociación civil, y estamos trabajando el desarrollo de un plan para revisar y modernizar todos los códigos de ética y de conducta tanto de nuestro gremio Confiep como de los 23 gremios que lo integran.

¿Qué se busca con estos cambios?

Poder alinear todos los códigos hacia el mismo objetivo y tener la posibilidad de retirar a todas aquellas empresas que estén involucradas o reconozcan en algún tipo de ilegalidad; que las podamos separar temporalmente mientras ejercen su derecho a la defensa y mantenemos incólume la integridad del resto de miembros de la asociación.

¿Cuándo va a entrar a ejecución este plan?

Estamos calculando en unos 60 días, porque vamos a trabajar también con un organismo internacional, que nos va a dar el soporte para que todo esto tenga la relevancia que se requiere.

¿Pero se sabe cuántas empresas van a separar?

Al menos todas empresas las involucradas en el Club de la Construcción, ya fueron separadas de Confiep.

Graña y Montero pidió perdón y ahora tendrá otro nombre…

Creo que es un gesto que hay que resaltar. Se requiere valor para hacer una cosa así. Las empresas no son las culpables de los actos de corrupción. Son las personas las que han dirigido a las empresas. En el caso de Graña y Montero, no solo se trata de un cambio de nombre sino un pedido que lo siento sincero, sino también hubo la voluntad de cambiar al directorio, todos los gerentes. Se trata de una empresa nueva. Es otro gesto el haber firmado un acuerdo con la Fiscalía y tratar de limpiar la empresa de las personas que cometieron corrupción.

Odebrecht ha demandado al Estado ante el Ciadi, ¿cree que se debió poner una cláusula en el acuerdo de colaboración eficaz para evitar una situación así?

Es difícil dar una opinión en la medida que no se conoce el acuerdo de colaboración firmado entre la Fiscalía y la empresa. Me indigna una demanda de la empresa que ha dicho que ha coimeado que nos ha robado y sobrevalorado las obras. Sería interesante conocer el acuerdo en su integridad.

El fiscal José Domingo Pérez dice que el acuerdo es público…

Me encantaría poder verlo. ¿Dónde lo podemos ubicar? Formó parte del CAN y no hemos tenido acceso al acuerdo porque es reservado.

¿El fiscal Pérez les ha pedido más información por el caso Keiko Fujimori?

Confiep no financia campañas políticas, no avalamos partidos políticos. Lo que hizo desde el año 2009 al 2012 fue recaudar fondos para una campaña de defensa de la inversión privada, que es nuestro pleno derecho. Estos fondos fueron recogidos para ese fin, no se destinó dinero a ningún partido.

¿La Fiscalía que información se llevó del local de Confiep?

En marzo del 2018 hubo una visita de la Fiscalía, no fue un allanamiento. Se entregó la auditoría documental. Luego, en el allanamiento de noviembre del año pasado, el fiscal se llevó los originales de las copias que ya había recibido en el 2018.

¿Volverían a hacer un pozo para alguna campaña publicitaria en el 2021?

Eso no depende de mí, sino del directorio, pero viendo la coyuntura resultaría bien difícil. Más bien, la campaña que sí estamos haciendo y vamos a empezar es una beca.

¿Una beca con objetivo?

Es para financiar el desarrollo de habilidades y capacidades de los microempresarios y de las mujeres líderes de programas sociales. Se llama beca PYME - Confiep, que es una beca que pretende atender en una primera etapa a 500 beneficiarios con cursos para que mejoren sus habilidades y el manejo de sus microempresas, que le generen sus valores necesarios para que las empresas sean sostenibles, para lo cual vamos a pasar nuestro sombrero muy pronto.

Hoja de Vida

Cargo: Presidenta de Confiep hasta el año 2021.

Profesión: Licenciada en Educación por la UPCH.

Especialidades: Magíster en Gerencia Social por la PUCP.

Otros: Extitular de IPAE.

“Resultaría bien difícil volver hacer un pozo para alguna campaña publicitaria de Confiep en las elecciones del 2021”, sostuvo León.