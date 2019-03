conflicto social Las Bambas: "Los comuneros no atacaron a ministros", afirma hermano de dirigente detenido Efraín Rojas, hermano del presidente de la comunidad de Fuerabamba, afirmó que los comuneros no atacaron a los ministros. "No estamos dispuestos a dialogar hasta que se libere a nuestro dirigente", dijo.

(Foto: GEC) (Foto: GEC)