César Villanueva afirma que cerrar el Congreso sería un gravísimo error democrático de Vizcarra

César Villanueva fue el primer presidente del Consejo de Ministros del Gobierno de Martín Vizcarra . En esta entrevista analiza el desempeño de su sucesor Salvador del Solar y del mandatario en el marco de la reforma política. También revela que no tendría problemas de formar una Mesa Directiva junto al fujimorismo y el Apra.

El premier Del Solar está en diálogo con las bancadas, mientras que el presidente Vizcarra dice que podría cerrar el Congreso si se cambia la reforma...

El presidente no debió deslizar una expresión de esa naturaleza que siempre aparece como “cuidado que si no hacen las cosas como queremos, cerramos el Congreso”. Hay que respetar el compromiso que ha asumido el Parlamento para sacar adelante la reforma política.

Hay nueve proyectos para modificar la reforma. Si se aprueban los cambios, ¿el presidente Vizcarra cerrará el Parlamento?

Hay que ver cuáles son los cambios porque es difícil decir cuál es la esencia. No se sabe qué quiere el Gobierno. El papel del Congreso no puede ser que “tú me des una ley y no le puedo cambiar nada, porque sino vulnero la confianza”. No. La confianza está en que si queremos la reforma, busquemos la mejor propuesta juntos.

Pero mientras el premier busca diálogo, el presidente sigue confrontando. ¿No coordinan?

A primera vista, pareciera eso. Una situación como la que se acaba de dar, espero que haya sido de un improntus. Pareciera que el presidente le quitara piso a sus ministros. Creo que no han sido oportunas y felices las frases del presidente.

La oposición advierte que si Vizcarra cierra el Congreso se convertiría en un dictador...

La expresión de Vizcarra es muy dura, pero conozco al presidente y no está en esa posición. Estamos avanzando en el camino de un diálogo y no podemos estar con la espada por otro lado. Tomar una acción de decisión al final y decir: “no me gusta esto, lo cierro”, creo que sería un gravísimo error democrático de Vizcarra.

¿Qué viene después de la reforma política? ¿Habrá reformas en educación y economía?

​Sí, tiene que haber más reformas. Es un tema importante que se vino trabajando desde el inicio del Gobierno de Vizcarra. Se trata del plan de competitividad.

¿De qué trata el plan?

El plan está en su etapa final. Creo que una semana más deben estar publicando y luego será de conocimiento público. Este plan establece una serie de lineamientos que tienen que ver con reformas en distintos campos.

¿Debe haber cambios en el Gabinete?

No, volver hacerlo en julio no sería lo aconsejable. No ayuda a mantener la consistencia y perseverancia de las políticas públicas.

Entonces, ¿los ministros están haciendo un buen trabajo?

Todavía es muy temprano. Hace tres meses recién hubo cambio de Gabinete.

¿Será el candidato de la lista que está impulsando para la próxima Mesa Directiva?

En política todo puede pasar, no se descarta nada.

¿Se sentiría cómodo de estar en la presidencia con el fujimorismo y el Apra?

Los tienes, no puedes separarlos. Es mejor tenerlos cerca que lejos (risas). Los fujimoristas pueden estar, pero no presidiendo la mesa.

¿A quién ve acompañándolo?

Luz Salgado me parece que es una persona dialogante.