El presidente del partido Alianza para el Progreso (APP), César Acuña, le recomendó al mandatario Pedro Castillo que solicite que le levanten su inmunidad para que sea investigado por el Ministerio Público y las instancias que crean correspondientes.

Luego de la reunión que sostuvo con Castillo Terrones en Palacio de Gobierno, indicó que la gente quiere “transparencia” y rechaza actos de corrupción, por lo que consideró que debe aclarar las reuniones que sostuvo en su vivienda del distrito de Breña.

“Hoy más que nunca los peruanos están buscando que todo se aclare y le puse como ejemplo: si yo fuese presidente –y no tengo nada que esconder- pediría que me levanten mi inmunidad presidencial, que me investigue la fiscalía, que me investigue quien quiera y él siga trabajando por el Perú. Hay un sector de peruanos indignados y eso le he dicho”, expresó.

Acuña Peralta también indicó que la única forma de reactivar la economía nacional tras la pandemia del COVID-19 es promover la inversión privada y llamar a los empresarios a invertir en este país.

“Pero para darles seguridad y tranquilidad tiene que olvidarse de la Asamblea Constituyente. Nadie va a invertir acá si se promueve una Asamblea Constituyente, donde no hay reglas claras”, subrayó.

El excandidato presidencial también remarcó que “no hay ningún negociado” y que no ha venido a “negociar” a Palacio de Gobierno. También dijo que confía en sus congresistas, pues “no van a venderse por una obra ni por nadie”.

Acuña también enfatizó que su bancada primero escuchará los descargos de Castillo Terrones, aunque no sabe “qué va a pasar mañana o más tarde, ni hasta cuando se dé el voto de vacancia”.

“Eso sí, vamos a ser inflexibles y que el voto tiene que ser consciente, meditado, analizado, pensando en lo mejor para el país. La bancada de APP no va a ser causante de una inestabilidad o de algo que afecte a millones de peruanos”, sentenció.

