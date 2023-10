A inicios de este mes la Sala Penal de Apelaciones Transitoria Especializada en delitos de Corrupción de Junín rechazó el recurso de apelación presentado por el líder de Perú Libre (PL), Vladimir Cerrón, y ratificó su condena de tres años y seis meses de prisión efectiva por el caso ‘Aeródromo Wanka’.

Desde esa fecha el también exgobernador de Junín se encuentra como no habido. Por ello, la Policía Internacional (Interpol) emitió una alerta azul en 194 países para ubicarlo.

En paralelo, su abogado, Luis Mayhua, anunció que presentará un recurso de casación ante la Corte Suprema a fin de anular la condena que pesa en contra del líder de PL.

Explicó que en la demanda se pedirá la suspensión de la ejecución de la pena que pesa contra Cerrón, que es menor a los 4 años, hasta que termine todo el proceso de evaluación de la casación.

Al ser consultado por el paradero del exgobernador y si es que finalmente saldrá de la clandestinidad, adelantó que su patrocinado no se entregará a la justicia hasta que no se resuelva dicho recurso.

“Estamos a la espera de las respuestas de la Sala Penal de Apelaciones, que tiene que calificar nuestro recurso. Si nos deniega o nos acepta, será determinante para la toma de decisiones, también la recomendación jurídica que corresponda al caso”, señaló a Canal N.

Vladimir Cerrón fue incluido en el Programa de Recompensas del Ministerio del Interior

Mayhua añadió que una vez la Sala Penal de Apelaciones adopte una decisión, junto a Cerrón tomaremos las decisiones del caso.

“Pero si la Sala Penal de Apelaciones, al calificar la casación, dice que tiene que hacerse efectivo, probablemente con alto grado de probabilidad se cumplirá lo que diga la Sala Penal de Apelaciones”, acotó.

La sugerencia que le hizo a Cerrón

En otro momento, el abogado aseveró que se le sugirió a Cerrón que cumpla con lo que dicte el Poder Judicial en esta instancia.

“Yo le he sugerido que se cumpla la orden. Como abogado he indicado que esperemos esta respuesta de la Sala Penal de Apelaciones y la sugerencia sería que se entregue para continuar el trámite de la casación”, apuntó.

Respecto a la última conversación que tuvo con su cliente, dijo que este se encontraba muy preocupado porque sentía que este fallo dictado en su contra era una “persecución política y tenía temor”.

“Lo que a mí (Vladimir Cerrón) me señaló es que tenía temor por su integridad física y por su vida. Razones de peso hay, pero mayores detalles no me ha dado”, manifestó al ser consultado por el motivo por el que el exgobernador no quiere ser recluido en prisión.

Disfruta tus descuentos del Club de Suscriptores cuantas veces quieras gracias a tu suscripción a Gestión. Más de 300 promociones esperan por ti, descúbrelas Aquí. Y si aún no eres suscriptor, adquiere tu plan AQUÍ.