El empresario cajamarquino Segundo Alejandro Sánchez Sánchez, propietario de la casa de Breña donde despachó el presidente Pedro Castillo cuando era candidato y en los primeros días de su mandato, se pronunció por las cuestionadas visitas a dicho inmueble, entre ellas de la empresaria Karelim López Arredondo.

En primer lugar Sánchez recordó que conoció al presidente en el 2017 durante la huelga que acató un sector del magisterio y que entonces también puso a su disposición un inmueble en Breña, debido a que junto a otros manifestantes no tenían dónde dormir en Lima.

Posteriormente cuando fue candidato a la presidencia volvió a ofrecerle la vivienda.

“Él no tiene casa en Lima, yo le propongo darle mi casa, venir de provincia no es fácil, sobre todo cuando estas metido en política, le propongo la casa y él decide acudir”, contó a Latina.

Según comentó, el jefe de Estado visitaba cada 15 días la casa, y ahora ya no va.

Dijo que Castillo tiene amistad con su madre, quien le invita comida cajamarquina. “Va a comer allí, hace reuniones familiares, tiene un piso y una oficina a su disposición, lo visita sus amigos, su familia, qué conversan no lo sé”, comentó.

Declaraciones de Alejandro Sánchez Sánchez https://www.latina.pe/noticias

-Visitas con proveedores-

Respecto a las visitas cuestionadas a dicha vivienda, puestas en evidencia por los medios de comunicación, señaló que no tenía conocimiento. Una de las más polémicas es la de la empresaria Karelim López, a quien según Sánchez no conoce.

Sobre la asistencia de López a la vivienda, indicó que -según le comunicaron los sobrinos del jefe de Estado- ella llegó a la casa y esperó cinco minutos al mandatario, pero este no llegó. “Quería dejarle unos documentos, pero no lo encontró”, dijo.

De Karelim López Arredondo, también amiga del investigado exsecretario general del Despacho Presidencial Bruno Pacheco, se sabe que también visitó Palacio de Gobierno poco antes de que una empresa asesorada por ella lograra la adjudicación de un contrato por S/232,5 millones de Provías Descentralizado.

Según imágenes de Cuarto Poder, López Arredondo llegó al domicilio en Breña cerca de las 10:00 p.m. del 19 de noviembre, en una camioneta de placa AYR-388. Minutos antes había llegado al lugar el ministro de Defensa, Juan Carrasco Millones.

Sánchez Sánchez también admitió que ha firmado contratos con el Estado desde hace 15 años.

“Me dedico a la inversión privada, mi empresa se dedica a la importación de equipos médicos, también traemos casas preconstruidas de Turquía, pero por ahora no lo hago, en este gobierno lo estoy evitando para no ponerlo en aprietos al señor presidente”, indicó.

Sobre su relación con Bruno Pacheco dijo que lo conoció en la campaña electoral, pero que dejaron de comunicarse cuando asumió como secretario general de Palacio de Gobierno. Respecto a su delicada situación, dijo que la fiscalía debe investigarlo.

-Reconoce su voz en audio-

En otro momento el empresario admitió que es su voz la que se escucha en un audio difundido por el programa Cuarto Poder en sus redes y que se difundirá en su totalidad este domingo en la noche.

Según dijo, se comunicó con un periodista del dominical para que no se difunda el audio en cuestión, a fin de no generar más inestabilidad en el país.

VIDEO RECOMENDADO

Se han reanudado las visitas familiares en los penales de Lima Metropolitana. El ingreso a los centros penitenciarios es previa presentación del carné de vacunación y empadronamiento. (Fuente: América TV)