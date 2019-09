El magistrado del Segundo Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima, Manuel Chuyo Zavaleta, rechazó dictar comparecencia restringida a Fiorella Molinelli, exviceministra de Transportes y actual jefa de Essalud.

De acuerdo al magistrado, no se realizó un análisis específico para sostener que hubo peligro de obstaculización de parte de la funcionaria.

En esa línea, indicó que a los investigados no se les puede atribuir que la Fiscalía no haya podido obtener información de instituciones del Estado. “Ser o haber sido funcionarios no implica peligro de obstaculización”, expresó Chuyo Zavaleta.

Molinelli es investigada por el caso Chinchero. El 3 de febrero de 2017 suscribió una adenda con el consorcio Kuntur Wasi, conformado por Andino Investment Holding (AIH) y Corporación América mediante la cual el Estado asumiría directamente el costo de financiamiento de las obras de US$ 265 millones.