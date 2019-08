El congresista Carlos Bruce (No Agrupados) afirmó que tomó la decisión de renunciar a la bancada de Peruanos por el Kambio (PpK) el pasado 28 de julio, luego de escuchar el mensaje a la Nación del presidente Martín Vizcarra por Fiestas Patrias.

“Yo tomé esta decisión el 28 de julio y se lo comuniqué a varios amigos de la bancada, que me pidieron que esperaba unas semanas porque querían buscar el diálogo”, dijo en RPP al advertir que la bancada oficialista “puede desaparecer en cualquier momento” si alguno de sus integrantes renuncia.

Asimismo, Bruce se mostró en contra de la propuesta de Vizcarra para adelantar las elecciones generales al 2020 pues, desde su punto de vista, “los plazos constitucionales deben cumplirse”.

“Es terrible para un país que se modifiquen los plazos constitucionales. La gente lo puede pedir, pero en un país institucionalizado los plazos deben cumplirse”, remarcó al asegurar que Vizcarra “gobierna el país con algunas personas”.

“Tenemos un presidente que gobierna con dos o tres personas. Eso es bien peligroso y no pueden pretender que bajemos la cabeza a todo lo que diga el presidente. La bancada nunca fue informada [sobre el proyecto de adelantar las elecciones] y tampoco se reúne con él”, subrayó.

Bruce justificó su oposición al proyecto para adelantar las elecciones señalando que “no va a producir nada nuevo”, por lo que propuso firmar un gran acuerdo para sacar adelante los proyectos de reforma política.

“Las expectativas económicas para el próximo año no son buenas. No creo que el adelanto de elecciones con las mismas reglas de juego no va a producir nada nuevo. Vamos a tener a lo mucho más de lo mismo o algo peor. Lo que yo haría es un gran acuerdo para que este año vayamos en el camino de las reformas, con lo que yo sí estoy de acuerdo, de forma que tengamos un proceso eleccionario distinto, con mejores candidatos”, manifestó.

“Estamos ante un gobierno muy soberbio que no conversa con su bancada, mucho menos con las demás. No he visto un solo momento que el presidente haya convocado a conversar al Apra y a Contigo. En el actual contexto de crisis, ¿quién se va a negar? Uno no puede imponer las ideas”, agregó Carlos Bruce.