El ex ministro del Interior Carlos Basombrío consideró que el mandatario Martín Vizcarra ha perdido mucha credibilidad en el último mes, periodo durante el cual planteó el adelanto de elecciones presidenciales y parlamentarias.

“Creo que él ha perdido, en un mes, muchísima credibilidad, y el Congreso... comienzas a sentir que en algunas cosas tiene razón”, expresó en una entrevista con Canal N el último jueves.

El presidente invocó el jueves a los congresistas a manifestar sus propuestas para la búsqueda de una salida al conflicto político existente. “El planteamiento que hacemos, como Ejecutivo, es este proyecto de adelanto (de elecciones). Si hay otra opción, que la planteen, pero ahorita hay una situación de entrampamiento”, manifestó Vizcarra. Asimismo, expresó que está dispuesto a reunirse con el presidente del Congreso, Pedro Olaechea, para abordar la situación.

"¿Qué puede negociar? Es adelanto o no adelanto, y el Congreso ha dicho que no hay adelanto. Lo único que hubiese podido cambiar eso era que Keiko (Fujimori) hubiese pensado que al fujimorismo y a ella les convenía el adelanto, parece que Keiko no tiene esa actitud o tiene la opuesta”, comentó Basombrío.