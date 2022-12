El Cardenal Pedro Barreto cuestionó que los congresistas no hayan aprobado el proyecto de reforma constitucional para el adelantar la elecciones generales, tal como lo exige la población.

“La verdad es que, como peruano y ciudadano, estoy indignado por lo que sucedió el viernes pasado en el Congreso. No podemos aceptar que el Congreso no ponga de su parte para un adelanto de las elecciones, ese es un clamor general. Algunos no quieren dejar el Congreso y no piensan en el país y eso genera más violencia”, expresó Barreto en RPP.

El también arzobispo de Huancayo sostuvo que algunos parlamentarios se aferran al cargo y quieren permanecer hasta el 2026, sin tomar en cuenta la convulsión social que atraviesa el país.

En esa línea, instó al Parlamento “escuchar el grito y el clamor del pueblo en su conjunto”

Marcha por la paz

Pedro Barreto encabezó hoy una marcha por la paz en la ciudad de Huancayo (Junín), la cual se dirigirá a la plaza Huamanmarca. “Se debe construir la paz y dejarnos de estar enfrentados unos con otros”, manifestó.

