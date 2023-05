¿Qué está haciendo la Cancillería peruana para solucionar este impasse? Gestion.pe conversó con el viceministro de Relaciones Exteriores, Ignacio Higueras, sobre el estado de las conversaciones con México, las actividades internas y negociaciones con otros países que se han visto afectadas durante este periodo de ‘stand by’, así como los logros y retos de la alianza que también integran Chile y Colombia.

¿Cómo se vivió el decimosegundo aniversario de la Alianza del Pacífico celebrado en Lima?

Este aniversario nos encuentra en una situación compleja dentro del proceso de integración. Para el Gobierno peruano la ceremonia tenía como objetivo mantener viva la alianza a través de expresiones de apoyo, de presentación de lo que significa la alianza, de la proyección que puede seguir teniendo pero, al mismo tiempo, evidenciando la situación en la que estamos. Estamos en un problema en el que la presidencia pro tempore no ha sido aún transferida al Perú, estamos haciendo acciones diplomáticas para lograrlo, pero tenemos la situación de un jefe de Estado que no quiere hacerlo. Quiero resaltar que sin perjuicio de eso, el Gobierno del Perú sigue creyendo en la alianza, es un proceso que hay que seguir impulsando y esa es la razón por la que se hizo la celebración en Palacio de Gobierno, con la presencia de personas que estuvieron estrechamente vinculadas a la fundación de la alianza en el 2011, como el expresidente de México (Felipe Calderón), los cancilleres de Chile y Perú de ese entonces y un mensaje del expresidente (Juan Manuel) Santos.

¿Se puede lograr que el presidente de México ceda en su posición y realice el pase de mando?

La palabra no es que ceda si no que haga lo que le corresponde hacer. México recibió la presidencia de la alianza en enero del año pasado, por lo tanto le corresponde al Perú recibir, según el acuerdo marco, la presidencia de este año. Entonces, se trata básicamente que México cumpla con lo que dispone el acuerdo marco, que es un tratado internacional. En la última gestión del Perú ya hemos transmitido a los países de la alianza que hay una obligación internacional que debe ser cumplida . Es otra más de las gestiones diplomáticas que está haciendo el Perú para lograr que se realice este importante acto.

¿Siente que el Perú está solo en este esfuerzo, sin el apoyo de los otros miembros?

Chile ha expresado que corresponde que la presidencia pro tempore sea transferida al Perú. Creo que con Chile tenemos un diálogo franco y muy fluido. Lo que sucede es que esta es una decisión que debe ser tomada por el grupo. Una decisión que lleve a la transferencia de la presidencia pro tempore (PPT) al Perú. Las acciones diplomáticas que ha tomado el Perú vienen desde hace varios meses, porque, como ustedes recordarán, ya se estaba por transferir la presidencia al Perú al final del año pasado. Entonces, se han seguido conversaciones durante semanas de semanas, ya se han hecho acciones diplomáticas por escrito y lo que se quiere, lo que está pidiendo el Perú, es que se reúna la alianza en algunos de sus órganos y que ahí se haga la transferencia de la PPT.

¿Existe la posibilidad de que México no entregue la PPT al Perú y ésta pase al siguiente miembro en orden alfabético el próximo año?

La posición del Perú es que le corresponde al Perú, lo que se plantea no es una posibilidad.

¿Cuál ha sido el impacto de este retraso en la entrega de la presidencia del bloque?

Está afectando todo el proceso interno de la alianza. La alianza tiene diversos grupos técnicos de trabajo, por ejemplo, de facilitación de comercio, de género, de pequeñas y medianas empresas, la agenda digital; tiene también un grupo de innovación y actividades con el Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico que, felizmente, ya recibió la presidencia de la parte privada. Entonces, en la parte interna, se está haciendo muy poco y lo que necesita la alianza es justamente hacer la transferencia, continuar con los trabajos de grupos técnicos, es decir, reuniones del grupo de alto nivel entre viceministros y coordinadores. Son unos 20 grupos técnicos que trabajan una serie de temas económicos y comerciales y que no pueden avanzar si no se hacen esas reuniones y otras a mayor nivel, como el Consejo de Ministros, que se reúne dos veces al año mínimo. En conclusión, si no se da esta transferencia, no se puede avanzar a nivel interno.

¿Y en cuanto al interés de otros países en el bloque?

Tenemos negociaciones que deben continuar con Nueva Zelanda, Canadá y Australia, en pausa desde hace un tiempo, pero que tenemos todavía la expectativa que sigan. Ya tenemos un acuerdo con Singapur como Estado asociado que tiene que entrar en vigencia; el Perú ya aprobó ese acuerdo y por lo tanto estamos esperando que los demás países lo aprueben para que entre en efecto. Tenemos interés de conversar y negociar con Corea del Sur, que busca ser Estado asociado. Están también países como Ecuador y Costa Rica, que quieren ser miembros plenos, lo cual es muy importante porque creemos que en la medida que la alianza pueda seguir creciendo, ésta se fortalece aún más con nuevos miembros y, naturalmente, Ecuador y Costa Rica también miran al Pacífico. Pensamos que lo que está sucediendo ahora está, en esencia, bloqueando el poder avanzar en la adhesión de estos países.

¿Cuáles serían los beneficios inmediatos de tener nuevos miembros en la alianza?

Obviamente crecer en términos de membresía, crecer también en términos del prestigio de la alianza y su proyección al exterior. Hay un prestigio que también se ve afectado por esta situación (del retraso en el traspaso de la PPT) que ha sido ganado por la Alianza del Pacífico y sus cuatro miembros como proceso de integración dinámico con mucha proyección al futuro. Yo creo que las adhesiones impulsarían muchísimo esa proyección, además de aumentar, por supuesto, las cifras sobre la posición de la Alianza con respecto al PBI de América Latina. La Alianza del Pacífico es la octava economía mundial como conjunto, representamos un importante porcentaje del 45% de la inversión extranjera en la región. Dos países como Costa Rica y Ecuador podrían mejorar aún más esa posición. En el caso de las negociaciones de la Alianza del Pacífico con Australia, Nueva Zelanda y Canadá, están en pausa por el momento, por asuntos propios a la negociación, pero nuestra expectativa es poder reiniciar esas negociaciones.

¿Podría enumerar los principales logros de la alianza desde su creación?

El logro principal fue haber alcanzado de manera bastante rápida los objetivos que nos propusimos desde el comienzo. En abril de 2011 se hizo la Declaración de Lima, que es un documento fundacional, luego vino un acuerdo marco que fue negociado relativamente rápido porque se firma en 2012 en Cerro Paranal en Antofagasta, Chile; y después el siguiente paso muy importante era hacer lo que nosotros llamamos el protocolo adicional al acuerdo marco, que en realidad es el acuerdo comercial de la Alianza del Pacífico que fue sellado en febrero de 2014 en Cartagena y entró en vigencia en 2016.

Creo que ese es un gran logro de la alianza: tener la plataforma comercial que desgravó el 92% productos de manera instantánea y que va a tener una zona de libre comercio consolidada en el 2030, o sea, de acá a siete años todo el universo arancelario va a estar desgravado entre los cuatro países de la alianza.

Un segundo gran logro ha sido construir una relación muy fructífera con el sector privado. El Consejo Empresarial de la Alianza del Pacífico se creó muy temprano y hay un diálogo muy fluido. Cada país tiene un capítulo del Consejo Empresarial, pero hay un consejo de los cuatro países que sirve de fuente permanente de ideas y propuestas para fortalecer la alianza, por ejemplo, se viene trabajando arduamente la Agenda Digital, una iniciativa público privada.

Y un tercer gran logro es captar la atención del mundo. Hice un estudio, hace unos años, de cuál había sido la velocidad con la cual se había aumentado nuevos observadores de la Alianza del Pacífico y no hay ningún proceso de integración que haya tenido un aumento tan rápido de países observadores, que ahora suman 62. El hecho de que estos países pidan ser considerados y aprobados por la alianza significa comenzar a trabajar con ellos en alguna dimensión, pasando de ser un interés a iniciativas de negociar acuerdos con la alianza como Estados asociados e incluso aspirar a ser miembros como Ecuador y Costa Rica.

Para terminar, ¿qué retos tiene el Perú apenas asuma la presidencia de la alianza?

El Perú tiene la expectativa de fortalecer toda la agenda económico comercial. Como expliqué hace un momento, hubo una primera etapa fundacional de dos primeros años, después vino la etapa en la que se negocia y se firma el acuerdo comercial y entra en vigencia en 2016 y luego, creo que comienza una etapa de consolidación de todas las plataformas que necesitamos para que el acuerdo marco y el protocolo adicional comercial puedan ser totalmente implementados.

También queremos fortalecer el trabajo con las pequeñas y medianas empresas, lograr la adhesión de dos miembros nuevos, avanzar con las negociaciones ya mencionadas y otros temas que estamos trabajando desde hace un tiempo, como la gestión de plásticos, el empoderamiento de las mujeres, el mercado digital, las oportunidades de educación para jóvenes. Esos son los focos que el Perú quiere desarrollar durante su presidencia.

