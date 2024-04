Ministerio de Relaciones Exteriores, Javier González Olaechea, informó que se reunió con la presidenta Dina Boluarte y se evaluó las repercusiones internacionales del allanamiento a su vivienda ocurridos la noche del último viernes.

“Justamente parte de la evaluación que hemos estado haciendo, yo tengo ya los reportes de cómo ha sido transmitida la noticia en el exterior y también se está informando que la democracia peruana resiste vamos a ponerlo en esos términos”, expresó a la prensa, tras culminar el encuentro con Boluarte.

El canciller también fue consultado sobre la posibilidad de que la presidenta Dina Boluarte brinde una entrevista internacional, a lo que respondió que eso estará en evaluación.

Se tiene en carpeta varias solicitudes de entrevistas con medios internacionales, anotó

González Olaechea consideró la medida de la Fiscalía como inusual porque jamás había visto que se allanara la casa de un mandatario en ejercicio.

“Es algo absolutamente inusual he podido vivir muchos años. No recuerdo que se haya violado de esa manera la residencia oficial de un mandatario en ejercicio, por ejemplo, en el caso de Argentina, la residencia de Los Olivos es una residencia cuyo acceso no es posible ni siquiera para los vehículos. Mientras que actualmente frente a la casa de la presidenta de la República todos los días están todos los medios desde las 4, 5 de la mañana, en cierta medida violando una garantía constitucional que es la privacidad de las personas, más aún si hay un hijo adentro”, indicó.

El Ministerio Público y la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac) de la PNP se trasladaron este viernes alrededor de las 11pm a la vivienda de la presidenta Dina Boluarte, ubicada en Surquillo. El operativo es por el caso de los relojes Rolex.

Como no atendieron al llamado desde el domicilio, el personal de la Diviac tuvo que romper la puerta.

El último miércoles, la Fiscalía no pudo acceder a la vivienda para una diligencia de verificación de los relojes y las joyas de la presidenta. La defensa de Boluarte también había pedido reprogramación de su declaración por este caso.

