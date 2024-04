Tal como lo indicó Gestión, se realizaron cambios en el gabinete ministerial. Hoy en la noche en Palacio de Gobierno, se realizó juramentación a seis nuevos ministros de Estado. Cabe resaltar, que dichos cambios se da a pocos días de la investidura del Consejo de Ministros, presidida por el premier Gustavo Adrianzén , a realizarse el 3 de abril en el hemiciclo del Congreso de la República. Conoce quiénes son los nuevos ministro de Estado.

A la cartera del Interior ingresó Walter Ortiz Acosta en reemplazo de Victor Torres. Mientras tanto, Morgan Niccole Quero Gaime juró por la cartera de Educación en lugar de Nancy Tolentino. En tanto, Sergio González Guerrero juró por la cartera de Producción en lugar Ana María Choquehuanca.

Del mismo modo, se sumó al gabinete Elizabeth Galdo Marín en la cartera de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) , en reemplazo de Juan Carlos Mathews. En lugar de Jennifer Contreras ingresó al ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, Manuel Manero Campos Finalmente, ingresó al equipo ministerial Angela Teresa Hernández Cajo para conducir la cartera de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (Mimp).

¿Quién es el nuevo ministro del Interior Walter Ortiz?

Walter Ortiz Acosta era director general de la Dirección General Contra el Crimen Organizado del Despacho Viceministerial de Orden Interno del Mininter desde el 17 de enero de 2024.

Asimismo, el general en retiro de la PNP tiene 38 años de experiencia en el servicio de la seguridad ciudadana, con especialización en gestión pública y cooperación policial internacional para combatir el crimen organizado.

En su trayectoria, ha ejercido como jefe de la macrorregión Policial Arequipa - Moquegua - Tacna, Agregado Policial en el Reino de España, director de Aviación Policial y director de Prevención de Robo de Vehículos.

Respecto a su educación, es magíster en Gestión Pública en la Universidad César Vallejo, tiene un diplomado en Universidad Esan sobre Programa Avanzado en Administración de Empresas y otro diplomado sobre Formulación y Gerencia de Proyectos de Inversión Pública por la Universidad Ricardo Palma.

¿Quién es el nuevo ministro de Educación Morgan Quero?

Actualmente, Morgan Niccole Quero Gaime, es director general del Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN) desde el 28 de febrero de 2024.

Respecto a su trayectoria profesional, ocupó cargos importantes. Dina Boluarte fue asignada desde el 10 de febrero de 2023 como Jefe de Gabinete Técnico de la Presidencia de la República. luego renunció a dicho cargo en diciembre de 2023.

Curiosamente, Quero fue designado como Jefe de Gabinete de Asesores en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, Ministerio de Educación, Ministerio de la Producción y Ministerio de Cultura, cuando Pedro Castillos era presidente de la República.

También, ocupó cargos importantes en el sector defensa: En el Ministerio de Defensa fue Asesor III del Despacho Ministerial, Director General de Educación y Doctrina (e) Jefe de Gabinete de Asesores (e) y Director de la Caja de Pensiones Militar y Policial.

Respecto a su educación, es Doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene una maestría (DEA) en Ciencias Políticas, mención honorífica Especialidad en Comunicación, tecnologías y poder por la Universidad París I, Pantheón – Sorbonne, Francia. También, es Licenciado en Ciencias Políticas, mención en Economía y Políticas Sociales – Grenoble, Francia.

¿Quién es el nuevo ministro de Desarrollo Agrario Ángel Manero?

Recientemente, Ángel Manuel Manero, se desempeñó como consultor asociado de Planeamiento & Gestión, una consultora que brinda soluciones integrales a organizaciones, desde agosto de 2023.

En cuanto a su trayectoria profesional, en 2019 fue gerente de Lima Sur del Gobierno Regional de Lima. También, desde el 2016 a 2017, ocupó el cargo de director general agrícola del Midagri. En 2009, fue asesor en Desarrollo de Proyectos del Grupo Camposur.

Según la red social LinkedIn, en su cuenta se lee que fue fundador de la Agencia Agraria de Noticias y de la Red Peruana de Agronegocios; también, fue miembro de los consejos consultivos (agro) de las universidades USIL y UPC y es actual conferencista nacional e internacional en temas de agro.

Respecto a su educación, es licenciado en ingeniería agroindustrial por la Universidad San Ignacio de Loyola (USIL) y una maestría en Administración Negocios en la Universidad ESAN.

¿Quién es la nueva ministra de la Mujer Angela Hernández?

Entre los años 2013 y 2016, Angela Hernández Cajo ocupó el cargo de Directora General de la Dirección General de Familia y la Comunidad del MIMP.

En su experiencia sobre este puesto detalló que promovió el diseño de políticas, normas, proyectos, lineamientos a favor de la protección y promoción de los derechos de las personas adultas mayores y diseñó políticas dirigidas a el fortalecimiento de las familias.

Respecto a su educación, Angela Hernández es egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM). También cuenta con una maestría en Derecho con mención en Ciencias Penales, que cursó de 1991 a 1993.

Angela Hernández figura como militante de Somos Perú, según Infogob, al respecto a través de un comunicado dicha agrupación política sostuvo que no autorizó a ninguno de su partidarios a formar parte del equipo ministerial, tras señalar que la nueva ministra desde hace años no tiene actividad política, por lo que no significa ni una cuota de poder ni cogobierno.

¿Quién es la nueva ministra de Comercio Exterior y Turismo Elizabet Galdo Marín?

Elizabet Galdo Marín asumió el cargo como nueva ministra de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur). De esta manera, la abogada sucede al anterior funcionario Juan Carlos Mathews Salazar, quien ocupó el puesto desde el 23 de abril de 2023.

Elizabet Galdo es abogada graduada de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y posee una maestría en Finanzas Corporativas obtenida en la Universidad de Harvard.

Hasta el momento, ocupó diferentes posiciones dentro del Grupo Telefónica, para el cual trabajó por más de 15 años. Tal y como se encuentra en su perfil de LinkedIn, se desempeñó como directora ejecutiva de dicha entidad desde el año 2014. De igual manera, pasó por los cargos de directora de Regulación, secretaria general, y desarrolló diferentes tareas en Telefónica Internacional.

Anteriormente, la nueva cabeza de la cartera de Comercio Exterior y Turismo fue consultora en las oficinas de Arthur Andersen de Lima y Caracas.

La ministra de Comercio Exterior y Turismo figura como militante de Avanza País, según Infogob.

¿Quién es el nuevo ministro de Producción Sergio González Guerrero ?

Sergio González Guerrero fue gerente General de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral - SUNAFIL. -Del mismo modo se desempeñó como secretario General del Ministerio del Ambiente y Jefe de la Oficina General del ministerio del Ambiente.