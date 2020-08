El ministro de Educación, Martín Benavides, le pidió al pleno del Congreso de la República no referirse como “irregulares” a los procesos de licenciamiento que se realizaron en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu), durante su presentación para responder a un pliego interpelatorio.

“Pido, por favor, no volver a señalar que aquí todos estos procesos fueron hechos sobre la base de irregularidades porque no hubo ninguna irregularidad en estos procesos de licenciamiento, como lo he demostrado en la respuesta a las 33 preguntas que me formularon”, afirmó en la sesión de interpelación de este jueves.

Asimismo, Martín Benavides reiteró que el Consejo Directivo de Sunedu es “un autónomo, independiente, técnico, que ha actuado conforme a ley”, por lo que no hubo “ninguna irregularidad en ninguno de los procedimientos”.

Agregó que esto se puede verificar en los informes técnicos de licenciamiento que son “públicos y transparentes”.

El titular de Educación destacó también que tanto las universidades peruanas como el sistema universitario “han mejorado” y ahora hay “universidades que cumplen con los requisitos de ley” y que cuentan con una supervisión permanente del uso de recursos.

“Sunedu ha logrado sancionar a universidades privadas por un mal uso de recursos, fueron aproximadamente más de 400 millones de soles que fueron mal utilizados y Sunedu ha sancionado a esas universidades y no le tembló la mano para hacerlo en un contexto donde ciertamente era difícil tomar decisiones, pero las decisiones se tomaron”, dijo.

Finalmente, Martín Benavides detalló que le proceso de reforma universitaria ha avanzado y “está por consolidarse”.