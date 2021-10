El presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, sostuvo que si bien el Ejecutivo puede emitir una resolución relacionada con la denominada segunda reforma agraria, una ley del Congreso tiene mayor jerarquía, por lo que adelantó que presentarán un proyecto de ley para respaldar este proceso.

“Planteamos que la segunda reforma agraria debe estar respaldada por una ley y lo vamos a presentar, nosotros damos las iniciativas de buena fe”, declaró a la prensa al concluir una reunión con las comunidades del Corredor Vial Sur, reportó la agencia Andina.

Por su parte el presidente de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales (ANGR), Carlos Rúa, saludó los anuncios referidos a la mejora de condiciones para el sector agrario, agrupados por el gobierno como la segunda reforma agraria, y señaló que estos deben de ser acompañados por la asignación de recursos económicos.

Esas reformas que van dirigidas al sector agrario son importantes, pero queremos que el Ejecutivo dote de recursos económicos al banco de proyectos de riego que está en el Ministerio de Desarrollo Agrario”, refirió.

Crítica de Anderson y respuesta

Por otro lado, Bellido respondió al congresista de Podemos Perú (PP), Carlos Anderson, luego que este último lo calificara de “perro de ataque”.

El legislador de PP criticó al premier por afirmar que si el Parlamento no apoya la segunda reforma agraria, “los congresistas deben irse a sus pueblos”. “Lo único que busca es primero victimizarse. Decir que ‘hay un golpe de Estado’, ¿Cuál golpe de Estado? Aquí el que ataca todos los días es el premier Guido Bellido, él es el perro de ataque. Entonces, aquí lo que estamos haciendo nosotros es defender los fueros congresales”, sostuvo Anderson.

“Lo del señor Anderson yo se lo dejo al señor Anderson. Cuando esté en el Congreso voy a polemizar con él”, respondió el primer ministro a la prensa, reportó Exitosa.

Cabe precisar que el parlamentario de PP señaló el lunes que el premier no puede “conminar” al Congreso a aprobar leyes relacionadas con la segunda reforma agraria porque el Ejecutivo todavía no ha presentado ningún proyecto de ley.

Sobre ello, el titular de la PCM aseguró que no busca ‘pechar’ al Parlamento. Indicó que “no es un delito” solicitar que el Congreso de la República apruebe la ley de la segunda reforma agraria.

“Nosotros no tenemos ninguna idea de ‘pechar’ ni nada. Nosotros hemos dicho que nos comprometemos a canalizar; si bien es cierto hay una resolución ministerial, esta no es suficiente. No es un delito decir que el Congreso aprueba la ley de la reforma agraria”, agregó.

Hoy Anderson volvió a criticar a Bellido: “(Pedro Castillo) nos prometió un Gabinete que nos iba a dar certidumbre para impulsar el empleo; y lo que tenemos es un Gabinete presidido por un señor que todos los domingos dice ‘¿qué bombita voy a poner para poder generar mayor incertidumbre?’”, señaló en conferencia de prensa.

“Y nosotros lo estamos pagando con el precio del dólar, con el precio del pan, con todo lo que significa una parte importante de la canasta familiar. Es hora que el Gobierno muestre responsabilidad, que tiene en su interés el interés de los peruanos y no solo el interés de su plan político”, agregó el parlamentario de Podemos Perú.