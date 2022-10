Beder Camacho, exsubsecretario general de Palacio de Gobierno, afirmó que está cumpliendo con su deber ciudadano de “decir la verdad”, respecto a los supuestos intentos de buscarle asilo político en Venezuela o México a Bruno Pacheco.

En declaraciones a la prensa, el exfuncionario reiteró que el tema es reservado y que ya se viene analizando en el Ministerio Público.

“Es un tema reservado que está en la fiscalía. Voy a seguir declarando. Acabamos de terminar la diligencia. Este es un proceso que recién inicia”, expresó.

“Lo que hemos hecho es cumplir con el deber que tenemos todos los ciudadanos de decir la verdad, de lo que nos pregunta la fiscalía”, agregó Beder Camacho.

El exfuncionario también manifestó que “hace tiempo” que no habla con el presidente Pedro Castillo, desde que dejó su puesto en Palacio de Gobierno.

“Mi lealtad es a mi familia, a mi país”, señaló. En otro momento, insistió en que está “apto” para contar la verdad al Ministerio Público. “Lo único que puedo decir es que la verdad va a salir a la luz”, subrayó.

Minutos antes, Beder Camacho volvió a reiterar que ha recibido amenazas de muerte, razón por la cual ha solicitado protección a la fiscal de la Nación, Patricia Benavides.

“Hemos venido a declarar a la fiscalía. Se ha dicho y se han contestado todas las preguntas que nos ha consultado la fiscal y se ha ratificado la denuncia de amenaza de muerte que he sufrido y he solicitado a la fiscal de la Nación se me brinde la protección del caso”, acotó.

Como se recuerda, días atrás Beder Camacho denunció haber recibido amenazas contra su vida, las cuales atribuyó a la organización criminal que está siendo investigada por el Ministerio Público.