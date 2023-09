El presidente del Congreso, Alejandro Soto, suma una nueva denuncia en su contra. Panorama reveló que el legislador de Alianza para el Progreso (APP) habría utilizado la misma tesis para obtener los grados de maestría y doctorado en la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC).

El dominical dio cuenta de que Soto obtuvo el grado de magíster en el 2016, luego de presentar el trabajo titulado “La responsabilidad civil de las autoridades elegidas por voto popular desaforadas por causales de vacancia”.

Un año después, en el 2017, el legislador no hizo más que invertir el orden del título inicial, pues presentó como tesis doctoral la investigación denominada “La vacancia de autoridades elegidas por voto popular y las responsabilidades de carácter civil”.

El titular del Parlamento apenas agregó datos adicionales a la investigación presentada para obtener el doctorado. Panorama analizó ambas tesis y encontró coincidencias en el objetivo específico de la investigación, la metodología, la muestra, los resultadas de la encuesta; así como en el agradecimiento y la dedicatoria de ambos documentos.

Al respecto, el presidente de la comisión de Ética, Diego Bazán, recordó que, de acuerdo al reglamento del Parlamento, su grupo de trabajo no puede investigar a congresistas por sus actos que cometieron antes de ser elegidos en el cargo.

En ese sentido, pidió a la Fiscalía que investigue dicha denuncia en contra del titular del Parlamento.

“Nosotros somos bastantes claros en esa situación. Esto es algo que tiene que investigar definitivamente el Ministerio Público y, según el reglamento, la comisión de Ética no puede intervenir en temas que han ocurrido antes de su labor congresal”, apuntó.

Próxima semana se verán casos contra Digna Calle

El pasado martes, la legisladora de Podemos Perú, Digna Calle retornó al Perú tras haber permanecido medio año en Estados Unidos con licencia del Parlamento. Como se recuerda, desde el 20 de enero de este año, la congresista contó con licencia sin goce de haber y, ante los constantes cuestionamientos, la bancada anunció su regreso a inicios de agosto.

En una entrevista con Cuarto Poder, Calle rompió su silencio y no solo trajo consigo maletas para descargar, sino también una artillería verbal muy pesada.

Pese a que ya se encuentra en el país, la legisladora de Podemos Perú adelantó que no acudirá al Parlamento y que continuará trabajando de forma virtual.

“Yo no voy ir al Congreso de la República, no voy a ir al Pleno presencialmente, ni voy a ir a trabajar mientras esté en Lima, voy a mantener la virtualidad, iré a mi despacho, me encontraré con mis electores, a mi despacho, pero al pleno no voy a ir. Virtualmente puedo hacerlo”, aseveró.

Respecto a Calle, Bazán dijo lamentar profundamente estas declaraciones y recordó que la comisión de Ética recibió dos denuncias en contra de dicha legisladora.

“Hoy día se va a dar cuenta y la próxima semana vamos a iniciar proceso de indagación al respecto. Obviamente, lo sucedido hace unos días abona a la complejidad de la situación”, remarcó.

